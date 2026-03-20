लू से बचकर रहना चाहते हैं? ये सरल और प्रभावी सुझाव आपको रखेंगे सुरक्षित

भारत के कई राज्यों में लू चलने लगी है और इसका असर लोगों की सेहत पर पड़ता है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, लू एक ऐसी गर्म और सूखी हवा है, जो दिन के समय चलती है। इसकी वजह से बाहर निकलने पर थकान, चक्कर आना और सिरदर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आइए आज हम आपको लू से सुरक्षित रहने के लिए कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिनसे आप अपनी ऊर्जा भी बचाए रख सकेंगे।

#1 घर से निकलने से पहले मौसम का पता लगाएं लू के कारण घर से निकलना मुश्किल हो सकता है, इसलिए इस बात का पहले से पता कर लें कि लू चल रही है या नहीं। इसके लिए आप अपने मोबाइल में मौसम की जानकारी देने वाले ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने क्षेत्र के स्थानीय मौसम कार्यालय से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपको मौसम के बारे में सही जानकारी मिलेगी और आप सावधानी बरत सकेंगे।

#2 लू के दौरान ढीले कपड़े पहनें अगर आपको मजबूरन लू वाले दिन बाहर जाना पड़ जाए तो उस दिन ढीले और हल्के रंग के कपड़े पहनें। इससे आपका शरीर ठंडा रहेगा और आप थका हुआ महसूस नहीं करेंगे। इसके लिए सूती कपड़े का चयन करें, क्योंकि ये त्वचा को हवा लगने देते हैं और पसीना आने पर जल्दी सूख भी जाते हैं। इसके अलावा घर से निकलने से पहले अपने सिर को ढक लें, क्योंकि लू से सिर का तापमान बढ़ सकता है।

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#3 पानी की बोतल साथ रखें गर्मी और लू के कारण शरीर से पसीना ज्यादा निकलता है, जिससे पानी की कमी हो सकती है। इससे बचने के लिए घर से बाहर निकलते समय एक पानी की बोतल अपने साथ रखें और समय-समय पर पानी पीते रहें। बेहतर होगा कि आप पानी की बोतल को कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दें, क्योंकि ठंडा पानी पीने से शरीर को ठंडक मिलती है। ठंडा पानी पीने से ज्यादा ताजगी का एहसास भी होगा।

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