मानसून के दौरान ठंड और खांसी से बचना चाहते हैं? अपनाएं ये 5 सरल तरीके

गीले कपड़े पहनने से शरीर का तापमान गिर जाता है, जिससे ठंड और खांसी होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए जब भी बारिश हो या बादल छाए, बाहर से आने पर तुरंत अपने गीले कपड़े बदल लें।

इसके अलावा बारिश में भीगने से बचें और छाता या बरसाती का उपयोग करें। इससे आप बीमारियों से सुरक्षित रह सकते हैं और स्वस्थ बने रह सकते हैं।

इस तरह आप मानसून के दौरान ठंड और खांसी से बच सकते हैं।