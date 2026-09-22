मुलायम त्वचा पाना चाहते हैं? अपनाएं ये 5 असरदार घरेलू उपाय

दूध और शहद का मिश्रण आपकी त्वचा को पोषण देता है और उसे मुलायम बनाता है।

इसके लिए एक चम्मच दूध में थोड़ी-सी शहद मिलाकर चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट तक छोड़ दें। इसके बाद गुनगुने पानी से धो लें। यह मिश्रण आपकी त्वचा को नमी प्रदान करता है और उसे चमकदार बनाता है।

नियमित रूप से इसका उपयोग करने से आपकी त्वचा की नमी बनी रहती है और वह स्वस्थ दिखाई देती है।