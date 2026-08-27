सैलून जैसा कर्ल्स पाना चाहते हैं? हीट के बिना ऐसे करें

बालों के रोलर एक ऐसा उपकरण है, जिससे आप बिना गर्मी के कर्ल्स पा सकते हैं। इसे बालों पर लपेटें और कुछ देर बाद छोड़ दें। इससे आपके बालों को प्राकृतिक लुक मिलेगा और उन्हें कोई नुकसान भी नहीं होगा।

बालों के रोलर का उपयोग करते समय ध्यान रखें कि आपके बाल सूखे हों ताकि कर्ल्स अच्छे से सेट हो सकें।

इसके अलावा आप बालों के रोलर को अलग-अलग आकार के कर्ल्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।