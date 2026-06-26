मतली से तुरंत राहत चाहते हैं? अदरक का इन तरीकों से करें इस्तेमाल
क्या है खबर?
मतली से तुरंत राहत पाने के लिए अदरक का सेवन एक असरदार और प्राकृतिक तरीका है। अदरक में मौजूद खास गुण मतली को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा अदरक का रस या चाय पीने से पेट की मांसपेशियों को आराम मिलता है और पाचन क्रिया बेहतर होती है। इस लेख में हम आपको अदरक के अलग-अलग रूपों में इस्तेमाल करने के तरीके बताएंगे, जिससे आप मतली से जल्दी राहत पा सकें।
#1
अदरक की चाय बनाकर पिएं
अदरक की चाय पीने से पेट की मांसपेशियों को आराम मिलता है और पाचन क्रिया बेहतर होती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक कप पानी में थोड़ा सा कटा हुआ अदरक डालकर उबालें, फिर उसमें थोड़ी सी चीनी या शहद मिलाकर गर्मागर्म पिएं। इस चाय का सेवन सुबह और शाम दोनों समय किया जा सकता है। यह न केवल मतली को कम करती है बल्कि पेट को आराम भी देती है।
#2
अदरक का रस निकालकर पिएं
अदरक का रस निकालकर पीने से भी मतली दूर होती है। इसके लिए ताजा अदरक का टुकड़ा लेकर उसे कद्दूकस कर लें और उसका रस निकाल लें। इस रस को पानी या शहद मिलाकर पीने से पेट को ठंडक मिलती है और मतली दूर होती है। अदरक का रस पीने से पाचन क्रिया भी बेहतर होती है और पेट को आराम मिलता है। यह एक सरल और असरदार उपाय है।
#3
अदरक के टुकड़े चबाएं
अदरक के छोटे-छोटे टुकड़े चबाने से भी मतली कम होती है। इसके लिए ताजा अदरक का टुकड़ा लेकर उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और धीरे-धीरे चबाएं। इससे आपके मुंह में उसका रस निकल आएगा, जो आपके पेट को ठंडक देगा और मतली को कम करेगा। अदरक के टुकड़ों को चबाने से न केवल मतली दूर होती है बल्कि पाचन क्रिया भी बेहतर होती है और पेट को आराम मिलता है।
#4
अदरक की कैंडी खाएं
अदरक की कैंडी बाजार में आसानी से मिल जाती हैं। इनमें अदरक का पाउडर मिलाया जाता है, जिसे चूसने से मतली दूर होती है। इन कैंडीज को खाने से मुंह का स्वाद भी अच्छा हो जाता है और पेट को ठंडक मिलती है। अदरक की कैंडी का सेवन करने से पाचन क्रिया भी बेहतर होती है और पेट को आराम मिलता है। यह एक सरल और असरदार उपाय है, जिसे आप आसानी से अपना सकते हैं।
#5
अदरक का पाउडर बनाकर इस्तेमाल करें
अदरक का पाउडर बनाकर इस्तेमाल करना भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। इसके लिए सूखे हुए अदरक के टुकड़ों को मिक्सर में पीस लें, फिर इस पाउडर को पानी या दूध में मिलाकर पीएं। इससे आपके पेट की मांसपेशियों को आराम मिलेगा और मतली दूर होगी। अदरक का पाउडर पाचन क्रिया को भी बेहतर बनाता है और पेट को ठंडक देता है। यह एक सरल और असरदार उपाय है।