ताजगी और दुर्गंध मुक्त शौचालय चाहिए? इन 5 सामग्रियों का करें इस्तेमाल

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खुशबूदार तेल

खुशबूदार तेल जैसे लैवेंडर तेल या टी ट्री तेल आपके शौचालय को खुशबूदार बनाने के लिए उपयोगी हो सकते हैं। इनसे बैक्टीरिया भी मरते हैं और बदबू भी दूर होती है। इन्हें इस्तेमाल करने के लिए बस शौचालय के पॉट में थोड़ी मात्रा में खुशबूदार तेल डालें और पानी डालकर फ्लश कर दें। इससे शौचालय साफ-सुथरा रहेगा और ताजगी भी बनी रहेगी। यह एक सस्ता और असरदार तरीका है, जिससे आप अपने शौचालय को साफ-सुथरा रख सकते हैं।