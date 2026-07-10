ताजगी और दुर्गंध मुक्त शौचालय चाहिए? इन 5 सामग्रियों का करें इस्तेमाल
क्या है खबर?
शौचालय में साफ-सफाई का ध्यान रखना जरूरी है। इससे संक्रमण का खतरा कम होता है और बीमारियों का भी सामना नहीं करना पड़ता है। हालांकि, शौचालय की सफाई के लिए महंगे सफाई उत्पादों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। कुछ सामग्रियां ऐसी हैं, जो आपके शौचालय को ताजगी और दुर्गंध मुक्त रखने में मदद कर सकती हैं। आइए उन सामग्रियों के बारे में जानते हैं।
#1
नींबू
नींबू एक प्राकृतिक अम्ल है, जो शौचालय की सफाई के लिए बहुत अच्छा विकल्प है। यह न केवल सफाई करता है, बल्कि इसकी खुशबू पूरे शौचालय में ताजगी भर देती है। इसे इस्तेमाल करने के लिए बस नींबू के रस को शौचालय के पॉट में डालें और कुछ देर छोड़ दें, फिर पानी डालकर फ्लश कर दें। इससे शौचालय की सफाई भी हो जाएगी और दुर्गंध भी दूर हो जाएगी।
#2
बेकिंग सोडा
बेकिंग सोडा एक ऐसा पदार्थ है, जो गंदगी और दाग-धब्बों को हटाने में मदद करता है। इसके अलावा यह बदबू को भी दूर करता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले शौचालय के पॉट में बेकिंग सोडा छिड़कें और 10-15 मिनट तक छोड़ दें, फिर पानी डालकर फ्लश कर दें। इससे शौचालय की सफाई भी हो जाएगी और दुर्गंध भी दूर हो जाएगी। यह एक सस्ता और असरदार तरीका है।
#3
सिरका
सिरका एक प्राकृतिक सफाई करने वाला तरल है, जो शौचालय की सफाई के लिए बहुत उपयोगी होता है। यह बैक्टीरिया को मारता है और बदबू को दूर करता है। इसके लिए बस शौचालय के पॉट में सिरका डालें और कुछ देर छोड़ दें, फिर पानी डालकर फ्लश कर दें। इससे शौचालय साफ-सुथरा रहेगा और ताजगी भी बनी रहेगी। यह एक सस्ता और असरदार तरीका है, जिससे आप अपने शौचालय को साफ-सुथरा रख सकते हैं।
#4
नमक
नमक एक ऐसा पदार्थ है, जो कीटाणुओं को मारने में मदद करता है। यह गंदगी को साफ करने के साथ-साथ बदबू को भी दूर करता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले शौचालय के पॉट में नमक छिड़कें और 10-15 मिनट तक छोड़ दें, फिर पानी डालकर फ्लश कर दें। इससे शौचालय साफ-सुथरा रहेगा और ताजगी भी बनी रहेगी। यह एक सस्ता और असरदार तरीका है, जिससे आप अपने शौचालय को साफ-सुथरा रख सकते हैं।
#5
खुशबूदार तेल
खुशबूदार तेल जैसे लैवेंडर तेल या टी ट्री तेल आपके शौचालय को खुशबूदार बनाने के लिए उपयोगी हो सकते हैं। इनसे बैक्टीरिया भी मरते हैं और बदबू भी दूर होती है। इन्हें इस्तेमाल करने के लिए बस शौचालय के पॉट में थोड़ी मात्रा में खुशबूदार तेल डालें और पानी डालकर फ्लश कर दें। इससे शौचालय साफ-सुथरा रहेगा और ताजगी भी बनी रहेगी। यह एक सस्ता और असरदार तरीका है, जिससे आप अपने शौचालय को साफ-सुथरा रख सकते हैं।