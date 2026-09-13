हील रेज एक्सरसाइज के लाभ

बेहतर संतुलन के लिए रोजाना करें हील रेज एक्सरसाइज, जानिए इसके फायदे

लेखन सयाली 02:10 pm Sep 13, 202602:10 pm

क्या है खबर?

हील रेज एक आसान और असरदार एक्सरसाइज है, जो पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करती है। यह एड़ी के बल खड़े होकर की जाती है। हील रेज करने से आपके पैरों की ताकत बढ़ती है और शरीर का संतुलन बेहतर होता है। यह हर उम्र के लोगों के लिए फायदेमंद है, खासकर उनके लिए, जो चलने-फिरने की क्षमता को सुधारना चाहते हैं। इस लेख में हम हील रेज के फायदे और इसे सही तरीके से करने के बारे में जानेंगे।