त्वचा के लिए बहुत लाभकारी है अखरोट का तेल, जानिए इसके 5 फायदे

अखरोट का तेल झुर्रियों को कम करने में भी मददगार साबित हो सकता है। इसमें मौजूद खास तत्व फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं, जो उम्र बढ़ने का कारण बनते हैं।

नियमित रूप से इस तेल का उपयोग करने से आपकी त्वचा युवा दिखती है और झुर्रियां कम होती हैं।

इसके अलावा यह तेल त्वचा की नमी को बनाए रखता है, जिससे आपकी त्वचा मुलायम और चमकदार बनी रहती है। इसके उपयोग से त्वचा में ताजगी और निखार आता है।