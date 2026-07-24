चलना बनाम दौड़ना: पेट की अतिरिक्त चर्बी को कम करने के लिए क्या है बेहतर?
क्या है खबर?
पेट की अतिरिक्त चर्बी को कम करने के लिए चलना और दौड़ना दोनों ही अच्छे विकल्प हैं। हालांकि, कई लोग इस बात को लेकर उलझन में रहते हैं कि पेट की अतिरिक्त चर्बी को कम करने के लिए इनमें से कौन-सा व्यायाम चुनना चाहिए। आइए जानते हैं कि चलना और दौड़ना में से किसे चुनना ज्यादा असरदार है और किसे कम। साथ ही जानें कि इन दोनों में से किसे चुनने से आपको ज्यादा फायदा मिल सकता है।
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चलने के फायदे
चलना एक आसान और आरामदायक व्यायाम है, जिसे कोई भी कर सकता है। यह दिल की गति को बढ़ाता है और शरीर में खून के बहाव को सुधारता है।
रोजाना चलने से पेट की अतिरिक्त चर्बी कम होती है और शरीर की ऊर्जा भी बढ़ती है।
इसके अलावा चलने से मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है और तनाव कम होता है। यह व्यायाम शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है।
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दौड़ने के लाभ
दौड़ना एक तेज और ज्यादा मेहनत वाला व्यायाम है, जो तेजी से कैलोरी जलाने में मदद करता है। यह दिल को मजबूत बनाता है और फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है।
दौड़ने से शरीर की मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं और सहनशक्ति में सुधार होता है।
इसके अलावा दौड़ने से तनाव कम होता है और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। नियमित दौड़ने से पेट की अतिरिक्त चर्बी भी कम होती है।
#3
दोनों व्यायामों में अंतर
चलने और दौड़ने में मुख्य फर्क उनकी तीव्रता और असर में है। जहां चलना एक आरामदायक व्यायाम है, वहीं दौड़ना तेज और ज्यादा मेहनत वाला होता है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं या कोई स्वास्थ्य समस्या है तो चलना आपके लिए बेहतर हो सकता है।
दूसरी ओर, अगर आप पहले से ही फिट हैं और तेज परिणाम चाहते हैं तो दौड़ना चुनें। दोनों ही व्यायामों के अपने-अपने फायदे और नुकसान हैं।
#4
कितनी देर तक करें ये व्यायाम?
चलने या दौड़ने का समय आपके लक्ष्य और शारीरिक स्थिति पर निर्भर करता है। आमतौर पर, रोजाना 30 मिनट तक चलने से अच्छा परिणाम मिलता है, वहीं दौड़ने के लिए 20 मिनट पर्याप्त हो सकता है।
अगर आपका लक्ष्य वजन घटाना है तो दोनों ही व्यायामों को मिलाकर करना फायदेमंद हो सकता है।
इस तरह आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और पेट की अतिरिक्त चर्बी को कम कर सकते हैं।
#5
दोनों में से किस व्यायाम को चुनें?
चलना और दौड़ना दोनों ही व्यायाम पेट की अतिरिक्त चर्बी को कम करने में मददगार हैं। अब यह आपको तय करना है कि इनमें से कौन-सा व्यायाम आपके लिए ज्यादा उपयुक्त है।
अगर आप आरामदायक विकल्प चाहते हैं तो चलना चुनें और तेज परिणाम चाहते हैं तो दौड़ना बेहतर रहेगा।
किसी भी विकल्प को चुनें, नियमितता बनाए रखें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।