पेट की चर्बी को कम करने के लिए चलना या दौड़ना

चलना बनाम दौड़ना: पेट की अतिरिक्त चर्बी को कम करने के लिए क्या है बेहतर?

लेखन अंजली 11:14 am Jul 24, 202611:14 am

क्या है खबर?

पेट की अतिरिक्त चर्बी को कम करने के लिए चलना और दौड़ना दोनों ही अच्छे विकल्प हैं। हालांकि, कई लोग इस बात को लेकर उलझन में रहते हैं कि पेट की अतिरिक्त चर्बी को कम करने के लिए इनमें से कौन-सा व्यायाम चुनना चाहिए। आइए जानते हैं कि चलना और दौड़ना में से किसे चुनना ज्यादा असरदार है और किसे कम। साथ ही जानें कि इन दोनों में से किसे चुनने से आपको ज्यादा फायदा मिल सकता है।