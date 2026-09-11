वॉकिंग बनाम पिलेट्स: कौन-सी एक्सरसाइज जोड़ों के लिए है बेहतर? जानिए
क्या है खबर?
आजकल की व्यस्त जिंदगी में सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो गया है। फिट रहने के लिए लोग कई तरीके आजमाते हैं, जिनमें वॉकिंग और पिलेट्स का नाम खासतौर पर लिया जाता है। ये दोनों एक्सरसाइज जोड़ों के लिए फायदेमंद मानी जाती हैं, लेकिन सवाल यह है कि इनमें से कौन-सी एक्सरसाइज आपके जोड़ों के लिए ज्यादा सही है? आइए इन दोनों के फायदों और असर को समझते हैं।
#1
वॉकिंग के फायदे
वॉकिंग एक आसान और असरदार तरीका है, जिसे हर उम्र के लोग अपना सकते हैं। यह न केवल वजन घटाने में मदद करती है, बल्कि दिल की सेहत को भी बेहतर बनाती है।
वॉकिंग से शरीर में खून का बहाव सही रहता है और मांसपेशियां मजबूत होती हैं। यह तनाव को कम करने में भी मददगार है।
अगर आप रोज़ाना 30 मिनट पैदल चलते हैं तो यह आपके शरीर को चुस्त और दुरुस्त बनाए रखने में मदद कर सकता है।
#2
पिलेट्स के फायदे
पिलेट्स एक खास प्रकार की एक्सरसाइज है, जो शरीर की स्थिरता और लचीलापन बढ़ाने में मदद करती है। यह जोड़ों पर कम दबाव डालते हुए शरीर को मजबूत बनाती है।
पिलेट्स करने से रीढ़ की हड्डी को सहारा मिलता है और सांस लेने की प्रक्रिया भी बेहतर होती है।
इसके अलावा यह मानसिक तनाव को कम करने और मन को शांत रखने में सहायक है। हालांकि, इसे सही तरीके से करने के लिए प्रशिक्षक की सलाह लेना जरूरी होता है।
#3
वॉकिंग और पिलेट्स में अंतर
वॉकिंग और पिलेट्स दोनों ही अपने-अपने तरीके से फायदेमंद हैं। वॉकिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है, जो दिल की सेहत और सहनशक्ति बढ़ाने में मदद करती है।
इसे कहीं भी और कभी भी किया जा सकता है। दूसरी ओर, पिलेट्स शरीर को मजबूत और लचीला बनाने पर जोर देती है।
इसके लिए कभी-कभी खास उपकरणों की जरूरत पड़ती है। वॉकिंग जहां साधारण और रोजमर्रा की एक्सरसाइज है, वहीं पिलेट्स थोड़ी ध्यान और सही तकनीक से की जाने वाली एक्सरसाइज है।
#4
जोड़ों पर असर
वॉकिंग और पिलेट्स दोनों ही जोड़ों के लिए फायदेमंद मानी जाती हैं, लेकिन इनका असर अलग-अलग होता है।
वॉकिंग सही जूतों के साथ करने पर जोड़ों पर कम दबाव डालती है, वहीं पिलेट्स भी जोड़ों के लिए फायदेमंद है, लेकिन इसके कुछ अभ्यास जोड़ों पर अधिक दबाव डाल सकते हैं। इसलिए इसे करते समय सावधानी बरतना जरूरी है।
अगर आपके जोड़ों में पहले से कोई समस्या है तो किसी विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही पिलेट्स शुरू करें।