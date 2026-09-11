वॉकिंग बनाम पिलेट्स: कौन-सी एक्सरसाइज जोड़ों के लिए है बेहतर? जानिए

वॉकिंग एक आसान और असरदार तरीका है, जिसे हर उम्र के लोग अपना सकते हैं। यह न केवल वजन घटाने में मदद करती है, बल्कि दिल की सेहत को भी बेहतर बनाती है।

वॉकिंग से शरीर में खून का बहाव सही रहता है और मांसपेशियां मजबूत होती हैं। यह तनाव को कम करने में भी मददगार है।

अगर आप रोज़ाना 30 मिनट पैदल चलते हैं तो यह आपके शरीर को चुस्त और दुरुस्त बनाए रखने में मदद कर सकता है।