स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है घास पर चलना

स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है घास पर चलना, जानिए कैसे

लेखन अंजली 04:52 pm Sep 07, 202604:52 pm

क्या है खबर?

घास पर चलना एक आसान और असरदार तरीका है, जो हमारे शरीर और मन दोनों के लिए फायदेमंद होता है। यह न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है बल्कि मन को भी शांत करता है। जब हम हरी-भरी घास पर चलते हैं, तो हमें प्रकृति के करीब होने का एहसास होता है और यह हमें तरोताजा महसूस कराता है। इस लेख में हम जानेंगे कि घास पर चलने से हमें कौन-कौन से फायदे मिल सकते हैं।