प्रकृति के बीच टहलें, इससे दिमाग को मिल सकते हैं कई फायदे

प्रकृति में चलना न केवल मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी सक्रिय बनाता है।

जब हम बाहर चलते हैं तो हमारा शरीर सूरज की रोशनी से मिलने वाले लाभ प्राप्त करता है, जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है।

इसके अलावा नियमित रूप से चलने से हमारा रक्त संचार बेहतर होता है और शरीर में ऊर्जा बनी रहती है।

यह हमें सेहतमंद रखने के साथ-साथ मानसिक तनाव को भी कम करता है।