रोजाना चलने से मिल सकते हैं कई फायदे, इन 5 तरीकों से बनाएं इसे प्रभावी

रोजाना चलने का सही समय चुनना बहुत जरूरी है। सुबह का समय सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इस समय हवा ताजगी से भरी होती है और तापमान भी अनुकूल रहता है।

अगर सुबह का समय नहीं मिल पाता तो शाम को भी चल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि बहुत देर शाम को न करें ताकि नींद पर असर न पड़े।

इसके अलावा मौसम का भी ध्यान रखें ताकि आप आराम से चल सकें।