सोते समय बार-बार टूट जाती है आपकी नींद? इससे निपटने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
कई लोग सोते समय हर 5 मिनट में उठने की समस्या से जूझ रहे हैं। यह समस्या नींद में खलल डालने और मानसिक सेहत पर बुरा असर डालने का कारण बनती है। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो आज हम आपको इससे राहत दिलाने वाले कुछ आसान और असरदार तरीके बताएंगे। इन तरीकों से आप अपनी नींद को बेहतर बना सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं।
#1
सोने का समय तय करें
सोने का एक निश्चित समय तय करें और उसका रोजाना पालन करें। इससे आपका शरीर एक नियमित चक्र में आ जाएगा और आपको आसानी से नींद आने लगेगी।
इस चक्र को 'सर्केडियन रिदम' कहा जाता है, जो आपके शरीर को बताता है कि कब सोना है और कब जागना है। इससे आपकी नींद की गुणवत्ता भी बेहतर होगी और आप ज्यादा तरोताजा महसूस करेंगे।
ऐसा करने से शरीर को पता रहेगा कि कितने बजे जागना है।
#2
आरामदायक माहौल बनाएं
सोने का माहौल आरामदायक होना चाहिए। कमरे का तापमान ठंडा रखें, अंधेरा करें और शांति बनाए रखें, ताकि आपकी नींद में कोई रुकावट न आए।
इसके अलावा अगर संभव हो तो सोते समय मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग न करें, क्योंकि ये आपकी नींद को प्रभावित कर सकते हैं।
एक अच्छा गद्दा और तकिया भी आपकी नींद को बेहतर बना सकते हैं, इसलिए इनमें जरूर निवेश करें।
#3
कैफीन और भारी भोजन से बचें
सोने से पहले कैफीन वाले पेय और भारी भोजन करने से बचें। ये आपकी नींद को प्रभावित कर सकते हैं और आपको सोने में दिक्कत हो सकती है।
इसके बजाय हल्का खाना खाएं और सोने से पहले एक गिलास दूध पीने की आदत डालें। इससे आपकी नींद में सुधार होगा और आप ज्यादा तरोताजा महसूस करेंगे।
कैफीन वाले पेय के बजाय हर्बल चाय पीने की आदत डालें, जिससे आरामदायक नींद भी मिलेगी।
#4
तनाव को संभालें
तनाव भी सोने की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है, इसलिए इसे संभालना जरूरी है। ध्यान, योग या गहरी सांस लेने की तकनीक अपनाएं, जिससे आपका मन शांत रहेगा।
इससे आपकी नींद में सुधार होगा और आप ज्यादा तरोताजा महसूस करेंगे। इसके अलावा नियमित व्यायाम भी तनाव को कम करने में मदद कर सकता है।
अच्छी नींद के लिए मानसिक सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
#5
सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करें
सोने से पहले मोबाइल फोन, टैबलेट या टीवी देखना आपकी नींद को प्रभावित कर सकता है। इन उपकरणों की नीली रोशनी आपकी आंखों पर बुरा असर डालती है और नींद आने में दिक्कत होती है।
सोने से पहले किताब पढ़ने की आदत डालें या हल्का संगीत सुनें, ताकि आपकी आंखें आराम करें और नींद जल्दी आए। इन तरीकों को अपनाकर आप सोते समय हर 5 मिनट में उठने की समस्या से राहत पा सकते हैं।