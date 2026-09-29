सोते समय बार-बार टूट जाती है आपकी नींद? इससे निपटने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

सोने का एक निश्चित समय तय करें और उसका रोजाना पालन करें। इससे आपका शरीर एक नियमित चक्र में आ जाएगा और आपको आसानी से नींद आने लगेगी।

इस चक्र को 'सर्केडियन रिदम' कहा जाता है, जो आपके शरीर को बताता है कि कब सोना है और कब जागना है। इससे आपकी नींद की गुणवत्ता भी बेहतर होगी और आप ज्यादा तरोताजा महसूस करेंगे।

ऐसा करने से शरीर को पता रहेगा कि कितने बजे जागना है।