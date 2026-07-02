शरीर को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाता है विटामिन-C, इन फलों से मिलेगी भरपूर मात्रा
क्या है खबर?
विटामिन-C एक जरूरी पोषक तत्व है, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। यह न केवल रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है, बल्कि त्वचा और बालों के लिए भी फायदेमंद होता है। इसके अलावा यह शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है। इसलिए विटामिन-C युक्त फलों का सेवन करना जरूरी है ताकि आपको इसकी भरपूर मात्रा मिल सके।
#1
संतरा
संतरा विटामिन-C का बेहतरीन स्रोत है और इसका नियमित सेवन रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करता है। इसमें मौजूद तत्व शरीर को हानिकारक पदार्थों से लड़ने में मदद करते हैं और त्वचा को स्वस्थ रखते हैं। इसके अलावा संतरे का सेवन पाचन क्रिया को भी सुधारता है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है। इसके साथ ही यह शरीर को हाइड्रेट रखता है और त्वचा को तरोताजा महसूस कराता है।
#2
नींबू
नींबू एक ऐसा फल है, जो न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है बल्कि इसमें भी भरपूर मात्रा में विटामिन-C पाया जाता है। नींबू पानी पीने से शरीर में सफाई होती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। इसके अलावा नींबू का सेवन पाचन क्रिया को भी सुधारता है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है। नींबू में मौजूद तत्व शरीर को हानिकारक पदार्थों से लड़ने में मदद करते हैं और त्वचा को तरोताजा महसूस कराता है।
#3
कीवी
कीवी एक अनोखा फल है, जिसमें विटामिन-C की मात्रा बहुत अधिक होती है। यह फल शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है और त्वचा को ताजगी प्रदान करता है। इसके अलावा कीवी में मौजूद तत्व शरीर को हानिकारक पदार्थों से लड़ने में मदद करते हैं और पाचन क्रिया को सुधारते हैं। कीवी का सेवन करने से त्वचा की चमक भी बढ़ती है और यह शरीर को हाइड्रेट रखता है।
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अमरूद
अमरूद एक ऐसा फल है, जिसे अक्सर लोग सामान्य फल समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि इसमें विटामिन-C की भरपूर मात्रा होती है। अमरूद का सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और त्वचा की चमक बढ़ती है। इसके अलावा अमरूद पाचन क्रिया को सुधारता है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है। अमरूद में मौजूद तत्व शरीर को हानिकारक पदार्थों से लड़ने में मदद करते हैं और इसे एक सेहतमंद विकल्प बनाते हैं।
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आम
मॉनसून में खाने का स्वाद बढ़ाने वाला आम न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि इसमें भी विटामिन-C की भरपूर मात्रा होती है, जो शरीर को कई तरह के संक्रमणों से बचाकर रखता है। आम का सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और त्वचा की चमक बढ़ती है। इसके अलावा आम पाचन क्रिया को सुधारता है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है। आम में मौजूद तत्व शरीर को हानिकारक पदार्थों से लड़ने में मदद करते हैं।