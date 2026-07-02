शरीर को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाता है विटामिन-C, इन फलों से मिलेगी भरपूर मात्रा

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आम

मॉनसून में खाने का स्वाद बढ़ाने वाला आम न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि इसमें भी विटामिन-C की भरपूर मात्रा होती है, जो शरीर को कई तरह के संक्रमणों से बचाकर रखता है। आम का सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और त्वचा की चमक बढ़ती है। इसके अलावा आम पाचन क्रिया को सुधारता है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है। आम में मौजूद तत्व शरीर को हानिकारक पदार्थों से लड़ने में मदद करते हैं।