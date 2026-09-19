अस्पताल में किसी को देखने जा रहे हैं? ये 5 शिष्टाचार याद रखने हैं बेहद जरूरी

अस्पताल में सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह जगह कई लोगों की जिंदगी बचाने वाली होती है। जब भी आप किसी मरीज से मिलने जाएं तो पहले अपने हाथ धोएं या हाथ साफ करने वाले लिक्विड का उपयोग करें।

इसके अलावा अगर आपको खांसी या जुकाम हो तो मास्क पहनकर ही जाएं, ताकि अन्य लोगों को संक्रमण न हो। अपने कपड़ों और जूतों की साफ-सफाई का भी ध्यान रखें, ताकि कोई भी संक्रमण फैलने का खतरा न रहे।