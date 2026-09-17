पहली बार कश्मीर घूमने जा रहे हैं? जानिए यात्रा से जुड़ी ये 5 महत्वपूर्ण बातें

कश्मीर में हर मौसम में घूमने के लिए कुछ न कुछ खास है। गर्मियों में यहां का मौसम सुहावना होता है और यह समय घूमने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है।

इस दौरान पर्यटक विभिन्न गतिविधियों का मजा ले सकते हैं। हालांकि, अगर आप बर्फबारी देखना चाहते हैं तो सर्दियों में कश्मीर का रुख करें।

इसके अलावा बारिश के मौसम में कश्मीर की यात्रा करने से बचें क्योंकि इस दौरान यहां भारी बारिश होती है।