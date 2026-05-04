माल्टा के इन 5 छिपे हुए समुद्र तटों पर जाएं, यात्रा का मजा हो जाएगा दोगुना

माल्टा भूमध्य सागर के बीच में बसा एक छोटा-सा द्वीप देश है, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। यह अपने पुराने स्थलों, खूबसूरत इमारतों और साफ-सुथरे समुद्र तटों के लिए जाना जाता है। माल्टा में कई छिपे समुद्र तट भी हैं, जो पर्यटकों को एक अलग अनुभव देते हैं। यहां के समुद्र तट न केवल सुंदर हैं, बल्कि बहुत शांत भी हैं। आइए माल्टा के 5 छिपे हुए समुद्र तटों के बारे में जानते हैं, जो यात्रा को यादगार बनाएंगे।

#1 गोल्डन बे गोल्डन बे माल्टा के उत्तरी तट पर स्थित एक सुंदर समुद्र तट है। यह अपनी सुनहरी रेत और साफ पानी के लिए मशहूर है। यहां आप तैर सकते हैं या बस रेत पर बैठकर धूप का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां कई खाने-पीने की जगहें भी हैं, जहां आप स्थानीय खाने का मजा ले सकते हैं। गोल्डन बे परिवार के साथ समय बिताने और आराम करने के लिए एक बेहतरीन जगह है।

#2 कमिनो द्वीप कमिनो द्वीप माल्टा से थोड़ी दूरी पर स्थित एक छोटा-सा द्वीप है, जो अपने नीले पानी वाली खाड़ियों के लिए जाना जाता है। यहां आप नाव की सवारी कर सकते हैं या बस किनारे पर बैठकर प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां पानी के नीचे देखने का भी मौका मिलता है, जिससे आप समुद्री जीवन को करीब से देख सकते हैं। यह जगह शांति का अनुभव करने के लिए बहुत अच्छी है।

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#3 मार्सा लॉक्स मार्सा लॉक्स माल्टा के दक्षिणी हिस्से में स्थित एक शांत समुद्र तट है, जो अपने साफ पानी और सुंदर दृश्यों के लिए जाना जाता है। यहां आप पिकनिक मना सकते हैं या बस आराम कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पानी के नीचे देखने का भी मौका मिलता है, जिससे आप समुद्री जीवन को करीब से देख सकते हैं। यह जगह परिवार के साथ समय बिताने और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए बहुत अच्छी है।

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#4 पजीजिया द्वीप पजीजिया द्वीप माल्टा के उत्तरी तट पर स्थित एक छोटा-सा द्वीप है, जो अपने नीले पानी वाली खाड़ियों के लिए जाना जाता है। यहां आप नाव की सवारी कर सकते हैं या बस किनारे पर बैठकर प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां पानी के नीचे देखने का भी मौका मिलता है, जिससे आप समुद्री जीवन को करीब से देख सकते हैं। यह जगह शांति का अनुभव करने के लिए बहुत अच्छी है।