दादा-दादी या नाना-नानी के साथ घूमने जाने वाले हैं? करें इन 5 जगहों का चुनाव

दादा-दादी या नाना-नानी के साथ यात्रा करना एक बेहद खास अनुभव होता है। इसके दौरान उनकी कहानियों और जीवन के अनुभवों से सीखने का मौका मिलता है। भारत में कई ऐसे खूबसूरत स्थान हैं, जहां आप अपने दादा-दादी और नाना-नानी के साथ समय बिता सकते हैं। इन 5 खूबसूरत जगहों पर जाकर आप उनके साथ अपनी बचपन की यादें ताजा कर सकते हैं और नए अनुभव प्राप्त कर सकते हैं।

#1 ऋषिकेश उत्तराखंड में स्थित ऋषिकेश को योग और आध्यात्मिकता की राजधानी माना जाता है। यहां गंगा नदी के किनारे बैठकर आप शांति का अनुभव कर सकते हैं। दादा-दादी और नाना-नानी के साथ गंगा आरती देखने का अपना ही मजा है। इसके अलावा आप यहां नदी में तैराकी और अन्य रोमांचक गतिविधियों का भी आनंद ले सकते हैं। ऋषिकेश में कई आश्रम और मंदिर भी हैं, जहां आप उनके साथ समय बिता सकते हैं और उनकी कहानियां सुन सकते हैं।

#2 जैसलमेर राजस्थान का जैसलमेर अपने सुनहरे रेगिस्तान और भव्य हवेलियों के लिए मशहूर है। यहां की सुनहरी रेत पर ऊंट सफारी करना एक अनोखा अनुभव है। दादा-दादी और नाना-नानी के साथ रेगिस्तान में रात बिताना भी यादगार रहेगा, जब आप तारों भरे आसमान के नीचे राजस्थानी संगीत और नाच का आनंद लेंगे। जैसलमेर का किला देखने लायक जगहों में से एक है, जहां आप इतिहास की झलक पा सकते हैं और दादा-दादी और नाना-नानी के साथ समय बिता सकते हैं।

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#3 मैक्लोडगंज हिमाचल प्रदेश में स्थित मैक्लोडगंज एक शांत हिल स्टेशन है, जो तिब्बती संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहां दलाई लामा का निवास स्थान होने के कारण तिब्बती बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव दिखता है। दादा-दादी और नाना-नानी के साथ यहां आकर आप तिब्बती संस्कृति और जीवनशैली को करीब से देख सकते हैं। इसके अलावा यहां की प्राकृतिक सुंदरता भी बहुत आकर्षित करती है, जो आपको शांति का अनुभव कराएगी।

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#4 अल्लेप्पी केरलम में स्थित अल्लेप्पी अपनी नौका विहार और जलमार्गों के लिए जाना जाता है। यहां आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। दादा-दादी और नाना-नानी के साथ यहां की नौका में रात बिताना एक अनोखा अनुभव है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण आपको बहुत पसंद आएगा। इसके अलावा आप यहां के स्थानीय खाने का भी आनंद ले सकते हैं, जो आपके सफर को और भी यादगार बना देंगे।