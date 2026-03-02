गर्मियों के दौरान इन 5 हिल स्टेशनों की करें यात्रा, बजट में हो जाएगी ट्रिप

गर्मियों में हिल स्टेशन की ठंडी और ताजगी भरी हवा में घूमना और प्रकृति के बीच समय बिताना एक अच्छा विचार हो सकता है। हिल स्टेशन की यात्रा के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। भारत में कई ऐसे हिल स्टेशन हैं, जो कम बजट में आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे हिल स्टेशन के बारे में बताते हैं, जहां आप गर्मियों में जा सकते हैं।

#1 लैंसडाउन उत्तराखंड में स्थित लैंसडाउन एक छोटा और शांत हिल स्टेशन है, जो भारतीय सेना के गोरखा राइफल्स के लिए एक प्रमुख छुट्टी वाला गंतव्य है। इस हिल स्टेशन पर आप पाइन के पेड़ों से घिरे हुए शांत वातावरण का आनंद ले सकते हैं। यहां चारों ओर प्राकृतिक सुंदरता है और यहां का मौसम गर्मियों में बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा यहां पर कई मंदिर, झील और संग्रहालय भी हैं, जहां आप घूम सकते हैं।

#2 गुलमर्ग जम्मू और कश्मीर में स्थित गुलमर्ग एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। यह अपनी हरी-भरी पहाड़ियों, घास के मैदानों और फूलों के बागों के लिए जाना जाता है। यह हिल स्टेशन समुद्र तल से लगभग 2,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गुलमर्ग में आप ट्रेकिंग, गोल्फ, घुड़सवारी और केबल कार की सवारी का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा गुलमर्ग में आप यहां के गॉल्फ कोर्स और स्की रिसॉर्ट भी जा सकते हैं।

Advertisement

#3 शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है। यह हिल स्टेशन समुद्र तल से लगभग 2,205 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करती है। शिमला में आप मॉल रोड, जाखू मंदिर, क्राइस्ट चर्च, द ग्रीस होटल, रिज मैदान, संग्रहालय और आईस्क्रीम पार्लर आदि जगहों पर घूम सकते हैं। शिमला में गर्मियों के दौरान भी ठंडक बनी रहती है, इसलिए यहां जाने का सही समय है।

Advertisement

#4 ऊटी तमिलनाडु में स्थित ऊटी एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो अपने चाय बागानों, फूलों के बागों और झीलों के लिए मशहूर है। यह हिल स्टेशन समुद्र तल से लगभग 2,240 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहां की हरियाली और ठंडी हवा आपको एक अलग ही अनुभव देती है। यहां आकर आप नीलगिरी माउंटेन रेलवे की यात्रा का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहां के बोटेनिकल गार्डन, डोड्डाबेट्टा पीक और पायकारा झील भी जा सकते हैं।