मानसून खत्म होने से पहले घूमने जाएं ये 5 आकर्षक जगहें, यात्रा का मजा होगा दोगुना
क्या है खबर?
मानसून के दौरान बारिश का मौसम कई जगहों पर रुक-रुक कर होता है। इस दौरान कई जगहों पर प्राकृतिक सौंदर्य अपने चरम पर होता है। इस कारण मानसून के दौरान घूमने-फिरने का मजा ही कुछ और होता है। हालांकि, ऐसे कई लोग हैं, जो मानसून के दौरान घूमने से कतराते हैं। अगर आप भी ऐसा ही कुछ करते हैं तो आइए आज हम आपको मानसून में घूमने के लिए बेहतरीन जगहों के बारे में बताते हैं।
#1
खजियार
खजियार हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। यह एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है।
यहां हरे-भरे जंगलों, घास के मैदानों और झीलों का मेल देखने को मिलता है। खजियार में आप पैराग्लाइडिंग, घुड़सवारी और ट्रेकिंग जैसी गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं।
यहां का शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता इसे एक आदर्श पर्यटन स्थल बनाते हैं।
#2
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित एक खूबसूरत द्वीप श्रृंखला है। यहां की सफेद रेत वाली समुद्र तट, नीला पानी और हरे-भरे पेड़ इसे एक बेहतरीन छुट्टी मनाने वाली जगह बनाते हैं।
यहां आप पानी के नीचे की दुनिया देखने के लिए डाइविंग और तैराकी जैसी गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं।
इसके अलावा यहां का शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता भी पर्यटकों को आकर्षित करती है।
#3
माउंट आबू
माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है, जो गर्मियों में ठंडक प्रदान करता है। यहां नक्की झील, दत्तात्रेय मंदिर और गुरु शिखर जैसे कई आकर्षण हैं।
माउंट आबू में आप नाव की सवारी कर सकते हैं या बस शांत माहौल का आनंद ले सकते हैं।
इसके अलावा यहां के पहाड़ों से सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा भी बेहद खूबसूरत है, जिसे देखने के लिए पर्यटक दूर-दूर से आते हैं।
#4
महाबलेश्वर
महाबलेश्वर महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है, जो पश्चिमी घाटों में स्थित है। यहां की घने पेड़-पौधे, झरनों और ऊंचे पहाड़ों का नजारा बेहद आकर्षक है।
महाबलेश्वर में आप प्राणलिपि पॉइंट, वेन्ना झील और लॉर्ड स्प्रिंग आदि स्थानों की यात्रा कर सकते हैं। यहां का शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करती है।
इसके अलावा यहां का ताजा मौसम और हरे-भरे जंगल भी बहुत मनमोहक हैं।
#5
कासोल
कासोल हिमाचल प्रदेश में स्थित एक छोटा सा गांव है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल के लिए जाना जाता है।
यह स्थान युवा पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। कासोल में आप ट्रेकिंग, कैंपिंग और नदी में तैरने जैसी साहसिक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं।
इसके अलावा यहां का ताजा मौसम और हरे-भरे जंगल भी बहुत मनमोहक हैं। यहां की पहाड़ियों और नदियों का नजारा भी बेहद आकर्षक है।