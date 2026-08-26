मानसून खत्म होने से पहले इन जगहों पर घूमें

मानसून खत्म होने से पहले घूमने जाएं ये 5 आकर्षक जगहें, यात्रा का मजा होगा दोगुना

लेखन अंजली 01:36 pm Aug 26, 202601:36 pm

क्या है खबर?

मानसून के दौरान बारिश का मौसम कई जगहों पर रुक-रुक कर होता है। इस दौरान कई जगहों पर प्राकृतिक सौंदर्य अपने चरम पर होता है। इस कारण मानसून के दौरान घूमने-फिरने का मजा ही कुछ और होता है। हालांकि, ऐसे कई लोग हैं, जो मानसून के दौरान घूमने से कतराते हैं। अगर आप भी ऐसा ही कुछ करते हैं तो आइए आज हम आपको मानसून में घूमने के लिए बेहतरीन जगहों के बारे में बताते हैं।