बहुत व्यस्त हैं? खाना पकाने में ज्यादा समय नहीं लगाना चाहते तो अपनाएं ये तरीके
क्या है खबर?
आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में सेहतमंद आहार बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। कामकाज की व्यस्त दिनचर्या के कारण कई लोग घर का खाना बनाने में समय नहीं निकाल पाते। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी सेहत से समझौता कर लें। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो आज हम आपको कुछ ऐसे स्मार्ट तरीके बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप घर का खाना कम समय में बना सकते हैं।
#1
एक साथ कई भोजन तैयार करें
अगर आप रोजाना एक साथ ज्यादा खाना नहीं बना पाते हैं तो हफ्ते में एक बार ऐसा करना शुरू करें। इससे न केवल आपका समय बचेगा, बल्कि आप खाने में होने वाली बर्बादी को भी कम कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए आप रविवार को एक साथ 5-6 तरह के व्यंजन बना सकते हैं, फिर उन्हें छोटे-छोटे डिब्बों में स्टोर करें और जब मन करे, तब गर्म करके खाएं।
#2
आसान व्यंजनों का चुनाव करें
जब भी आप घर का खाना बनाने का प्लान करें तो ऐसे व्यंजनों का चुनाव करें, जिन्हें बनाने में ज्यादा समय न लगे और जो स्वादिष्ट भी हो, जैसे खिचड़ी, पुलाव, सब्जी परांठा आदि।
इन व्यंजनों को बनाने के लिए ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं होती और ये जल्दी भी बन जाते हैं।
इसके अलावा आप सलाद, सूप और स्मूदी जैसे सेहतमंद विकल्प भी चुन सकते हैं, जो आपको ताजगी और ऊर्जा देंगे।
#3
पहले से तैयार सामग्री का करें इस्तेमाल
आजकल बाजार में पहले से तैयार सब्जियां और अन्य सामग्री आसानी से मिल जाती हैं, जिनका इस्तेमाल करके खाना बनाना आसान हो जाता है। आप इनका इस्तेमाल करके अपने समय की बचत कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो आप पहले से तैयार सामग्री से हल्का खाना बना सकते हैं। इससे आपका खाना भी स्वादिष्ट बनेगा और आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
#4
सही चीजों का करें इस्तेमाल
खाना बनाते समय सही चीजों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, जैसे कि तेज चाकू, कढ़ाई, प्रेशर कुकर आदि इन चीजों से खाना बनाना आसान हो जाता है।
इसके अलावा माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल करके भी आप कई तरह के व्यंजन बना सकते हैं।
इन सभी तरीकों से आप बिना ज्यादा समय लगाए सेहतमंद आहार अपना सकते हैं और अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं।