पूर्वोत्तर के मशहूर स्ट्रीट फूड

भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से हैं ये शाकाहारी स्ट्रीट फूड, एक बार जरूर आजमाएं

लेखन सयाली 05:42 pm Sep 26, 202605:42 pm

क्या है खबर?

भारत का पूर्वोत्तर राज्य अपने स्वादिष्ट और अनोखे व्यंजनों के लिए जाना जाता है। यहां के स्ट्रीट फूड में ताजगी और पौष्टिकता का खास ख्याल रखा जाता है। इनका स्वाद और खुशबू आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। आइए आज हम आपको पूर्वोत्तर भारत के शाकाहारी स्ट्रीट फूड के बारे में बताते हैं, जो न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं। इन्हें खा कर आपका दिल खुश हो जाएगा।