भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से हैं ये शाकाहारी स्ट्रीट फूड, एक बार जरूर आजमाएं
क्या है खबर?
भारत का पूर्वोत्तर राज्य अपने स्वादिष्ट और अनोखे व्यंजनों के लिए जाना जाता है। यहां के स्ट्रीट फूड में ताजगी और पौष्टिकता का खास ख्याल रखा जाता है। इनका स्वाद और खुशबू आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। आइए आज हम आपको पूर्वोत्तर भारत के शाकाहारी स्ट्रीट फूड के बारे में बताते हैं, जो न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं। इन्हें खा कर आपका दिल खुश हो जाएगा।
#1
मोमो
मोमो एक लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है, जो न केवल पूर्वोत्तर राज्यों में मशहूर है, बल्कि पूरे भारत में प्रसिद्ध हो चुका है। ये छोटे-छोटे पकवान आटे से बने होते हैं, जिन्हें भाप में पकाया जाता है।
मोमो को आमतौर पर सब्जियों और मसालों से भरा जाता है, जिससे इसका स्वाद बढ़ जाता है। इसे तीखी चटनी के साथ परोसा जाता है, जो इसे और भी लजीज बनाता है।
मोमो का सेवन सेहत के लिए भी फायदेमंद है।
#2
पीठा
पीठा चावल के आटे, गेंहू के आटे या सूजी से बनने वाला एक पकवान है, जो पैनकेक, डंपलिंग या फरे की तरह होता है। यह मीठा और नमकीन, दोनों स्वाद में बनाया जा सकता है।
ताजे चावल के आटे को गर्म पानी से गूंथकर सख्त डो तैयार किया जाता है। इसमें पिसी हुई चना दाल या उड़द दाल में मसाले, हींग और अदरक-मिर्ची का पेस्ट भरा जाता है।
कुछ जगहों पर इसमें उबले आलू का चोखा भी भरते हैं।
#3
पुखलीन
एक कटोरे में चीनी और पानी मिलाकर इन्हें गाढ़ा होने तक फेंटें। अब इस मिश्रण को एक पैन में धीरे-धीरे पकाएं और फिर इसमें चावल का आटा डालकर करछी से तब तक चलाते रहें, जब तक मिश्रण अच्छी तरह से मिल न जाए।
इसके बाद चम्मच से मिश्रण को तेल से चिकनी कढ़ाई में डालें और सुनहरा भूरा होने तक भूनें।
अंत में तले हुए बॉल्स को ऑयल अब्सॉर्बिंग पेपर पर रखकर थोड़ा पोंछे, फिर इन्हें परोसें।
#4
थुकपा
थुकपा एक सेहतमंद विकल्प है, जो खासतौर पर सर्दियों में बहुत पसंद किया जाता है। इसमें ताजे सब्जियों का इस्तेमाल किया जाता है, जो इसे पौष्टिक बनाता है।
इस सूप में मिलाए गए नूडल्स इसे और भी स्वादिष्ट बनाते हैं। सूप-ओ-नूडल्स का सेवन आपको गर्म रखता है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है।
इसका सेवन न केवल आपको ताजगी देता है, बल्कि आपके शरीर को जरूरी पोषण भी प्रदान करता है।