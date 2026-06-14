5 एक-पॉट वाले शाकाहारी व्यंजन

बारिश के दिनों में लें इन वन-पॉट शाकाहारी व्यंजनों का मजा, झटपट हो जाते हैं तैयार

लेखन सयाली 06:07 pm Jun 14, 202606:07 pm

क्या है खबर?

मानसून के दौरान बारिश की बूंदों के साथ कुछ गर्मा-गर्म और स्वादिष्ट खाने का मजा ही अलग है। हालांकि, इस मौसम में लोग घंटों रसोई में खड़े हो कर खाना बनाने में कतराते हैं। ऐसे में अगर आप भी ज्यादा समय रसोई में बिताए बिना स्वादिष्ट व्यंजन बनाने की सोच रहे हैं तो वन-पॉट व्यंजन आपके लिए बेहतरीन हो सकते हैं। आइए आज हम आपको मानसून के लिए 5 वन-पॉट शाकाहारी व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं।