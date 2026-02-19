LOADING...
आपके खाने का स्वाद बढ़ा सकते हैं ये 5 तरह के कोफ्ते, जानिए रेसिपी
लेखन अंजली
Feb 19, 2026
05:33 pm
कोफ्ते भारतीय खाने में एक पसंदीदा विकल्प हैं, जो न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। आमतौर पर कोफ्ते आलू या पनीर से बनाए जाते हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ खास और सेहतमंद कोफ्ते की रेसिपी बताएंगे। ये कोफ्ते न केवल आपके खाने का स्वाद बढ़ाएंगे बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होंगे। आइए इन कोफ्तों की रेसिपी जानते हैं।

पालक और पनीर के कोफ्ते

पालक और पनीर के कोफ्ते एक बेहतरीन विकल्प हैं। इसे बनाने के लिए पालक को उबालकर पीस लें और फिर इसमें कदूकस किया हुआ पनीर, बेसन, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च और मसाले मिलाएं। इस मिश्रण से छोटे-छोटे गोले बनाकर उन्हें तेल में तल लें। इन कोफ्तों को टमाटर की ग्रेवी में पकाकर परोसें। यह व्यंजन न केवल सेहतमंद है बल्कि इसका स्वाद भी लाजवाब है।

लौकी के कोफ्ते

लौकी के कोफ्ते भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं और इन्हें बनाना आसान है। इसके लिए लौकी को कदूकस करके उसका पानी निचोड़ लें, फिर इसमें बेसन, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च और मसाले मिलाकर छोटे-छोटे गोले बनाएं। इन गोले को तेल में तल लें। अब इनको दही-टमाटर की ग्रेवी में पकाकर परोसें। यह व्यंजन हल्का होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छा है, जिससे यह आपके खाने का स्वाद बढ़ा देगी।

कददू के कोफ्ते

कददू के कोफ्ते भी बहुत खास होते हैं। इसके लिए कददू को कदूकस करके उसका पानी निचोड़ लें, फिर इसमें बेसन, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च और मसाले मिलाकर छोटे-छोटे गोले बनाएं। इन गोले को तेल में तल लें। अब इनको दही-टमाटर की ग्रेवी में पकाकर परोसें। यह सेहत के लिए अच्छा है, जिससे आपके खाने का स्वाद बढ़ा जाएगा।

मूली के कोफ्ते

मूली के कोफ्ते एक अनोखा विकल्प हो सकते हैं। इसके लिए मूली को कदूकस करके उसका पानी निचोड़ लें, फिर इसमें बेसन, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च और मसाले मिलाकर छोटे-छोटे गोले बनाएं। इन गोले को तेल में तल लें। अब इनको दही-टमाटर की ग्रेवी में पकाकर परोसें। यह हल्का होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छा है, जिससे यह आपके खाने का स्वाद बढ़ा देगा।

गाजर के कोफ्ते

गाजर के कोफ्ते सर्दियों में खासतौर पर बनाए जा सकते हैं। इसके लिए गाजर को कदूकस कर उसका पानी निचोड़ लें, फिर इसमें बेसन, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च और मसाले मिलाकर छोटे-छोटे गोले बनाएं। इन गोले को तेल में तल लें। अब इनको दही-टमाटर की ग्रेवी में पकाकर परोसें।

