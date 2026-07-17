जिनक से भरपूर खाद्य पदार्थ

जिंक की अच्छी मात्रा से भरपूर होते हैं ये खाद्य पदार्थ, इन्हें करें डाइट में शामिल

लेखन सयाली 06:38 pm Jul 17, 202606:38 pm

क्या है खबर?

जिंक एक जरूरी खनिज है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने, घाव भरने में मदद करने और सामान्य विकास के लिए जरूरी होता है। लोग अक्सर मांसाहारी खाद्य पदार्थों से जिंक की कमी पूरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शाकाहारी खाद्य पदार्थों में भी जिंक की भरपूर मात्रा होती है। इस लेख में हम आपको शाकाहारी खाद्य पदार्थों के बारे में बताएंगे, जिनमें जिंक की अच्छी खासी मात्रा मौजूद होती है।