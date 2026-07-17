जिंक की अच्छी मात्रा से भरपूर होते हैं ये खाद्य पदार्थ, इन्हें करें डाइट में शामिल
क्या है खबर?
जिंक एक जरूरी खनिज है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने, घाव भरने में मदद करने और सामान्य विकास के लिए जरूरी होता है। लोग अक्सर मांसाहारी खाद्य पदार्थों से जिंक की कमी पूरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शाकाहारी खाद्य पदार्थों में भी जिंक की भरपूर मात्रा होती है। इस लेख में हम आपको शाकाहारी खाद्य पदार्थों के बारे में बताएंगे, जिनमें जिंक की अच्छी खासी मात्रा मौजूद होती है।
#1
चना
चना एक बेहतरीन शाकाहारी स्रोत है, जिसमें जिंक की अधिकता होती है। इसमें मौजूद प्रोटीन और फाइबर भी पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं।
चने का सेवन आपको भरपूर ऊर्जा देता है और यह मांसपेशियों को मजबूत बनाने में भी सहायक है। इसे आप सलाद में डालकर या भूनकर खा सकते हैं।
इससे बनी सब्जी भी बहुत लजीज लगती है। इसके अलावा इसे किसी भी व्यंजन में डालकर खाया जा सकता है।
#2
राजमा
राजमा न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसमें भी जिंक की अच्छी मात्रा पाई जाती है। यह आपके दिल की सेहत के लिए भी अच्छा होता है और रक्त शर्करा को नियंत्रित रखने में मदद करता है।
राजमा में मौजूद फाइबर और प्रोटीन भी पाचन क्रिया को ठीक रखते हैं। इसे आप चावल या रोटी के साथ खा सकते हैं।
इसके अलावा इसे सलाद में भी शामिल किया जा सकता है।
#3
चीकू
चीकू एक मीठा फल है, जिसमें भी जिंक पाया जाता है। यह आपकी त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देता है।
चीकू में मौजूद विटामिन-C भी त्वचा को निखार देता है। इसके अलावा इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को हानिकारक चीजों से बचाते हैं।
चीकू का सेवन रोजाना करने से आप अपनी त्वचा को स्वस्थ रख सकते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बना सकते हैं।
#4
कद्दू के बीज
कद्दू के बीजों में भी जिंक की अच्छी खासी मात्रा होती है, जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होती है। इनका सेवन आपको भरपूर ऊर्जा देता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है।
कद्दू के बीजों में मौजूद फाइबर और प्रोटीन भी पाचन क्रिया को ठीक रखते हैं। इन्हें आप सलाद में डालकर या नाश्ते के रूप में खा सकते हैं।
इसके अलावा इन्हें भूनकर भी खाया जा सकता है।
#5
पालक
पालक एक हरी पत्तेदार सब्जी है, जिसमें भी जिंक पाया जाता है। पालक में मौजूद आयरन और विटामिन भी आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं।
यह आपकी त्वचा को निखार देता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। पालक का सेवन रोजाना करने से आप अपनी त्वचा को स्वस्थ रख सकते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बना सकते हैं।
इसे आप सलाद में शामिल कर सकते हैं।