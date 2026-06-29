खाने की ये 5 चीजें शरीर में आयरन की कमी को कर सकती हैं ठीक
क्या है खबर?
आयरन एक ऐसा खनिज है, जो शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में मदद करता है। आयरन की कमी से खून की कमी हो सकती है, जिससे थकान और कमजोरी होती है। शाकाहारी लोगों को अक्सर लगता है कि उन्हें आयरन की कमी का सामना ज्यादा करना पड़ता है। ऐसे में आपको कुछ ऐसी शाकाहारी चीजें खानी चाहिए, जो आयरन से भरपूर होती हैं। ये 5 खाद्य पदार्थ आयरन का बेहतरीन स्त्रोत माने जाते हैं।
#1
पालक
पालक एक हरी पत्तेदार सब्जी है, जो आयरन का अच्छा स्रोत है। इसमें विटामिन-C भी होता है, जो आयरन को बेहतर तरीके से शरीर में समाहित करने में मदद करता है। पालक को आप सलाद, सूप या फिर पराठे के रूप में अपनी खाने में शामिल कर सकते हैं। इसे खाने से न केवल आयरन की कमी पूरी होती है, बल्कि यह आंखों की रोशनी को भी सुधार सकता है और त्वचा को भी निखार सकता है।
#2
चना
चना एक पौष्टिक फलिया है, जो आयरन से भरपूर होता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर और विटामिन भी होते हैं, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। चने को आप सलाद में डाल सकते हैं या फिर इसे भूनकर नमक और मसालों के साथ नाश्ते में खा सकते हैं। इसके अलावा आप इसे सब्जी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चना खाने से आपकी सेहत बेहतर होती है और आयरन की कमी भी दूर होती है।
#3
सूखे मेवे
सूखे मेवे, जैसे किशमिश, खुबानी और अंजीर आदि आयरन के अच्छे स्रोत होते हैं। इन्हें आप नाश्ते में या बीच-बीच में खा सकते हैं। ये न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि इनमें फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। सूखे मेवों का सेवन करने से आपकी ऊर्जा बनी रहती है और आयरन की कमी भी दूर होती है। इन्हें रोजाना खाने से आपकी सेहत बेहतर होती है और थकान कम होती है।
#4
कद्दू के बीज
कद्दू के बीज भी आयरन का अच्छा स्रोत होते हैं। इन्हें भूनकर या सलाद में डालकर खाया जा सकता है। इन बीजों में कुछ अन्य खनिज और फाइबर भी होते हैं, जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। कद्दू के बीजों का सेवन करने से आपकी ऊर्जा बनी रहती है और आयरन की कमी दूर होती है। इन्हें रोजाना खाने से आपकी सेहत बेहतर होती है और थकान कम होती है।
#5
आलू
आलू में भी आयरन होता है, जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होता है। आलू को उबालकर या फिर सब्जी बनाकर खाया जा सकता है। इसमें विटामिन-C और फाइबर भी होते हैं, जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। आलू का सेवन करने से आपकी ऊर्जा बनी रहती है और आयरन की कमी दूर होती है। इन्हें रोजाना खाने से आपकी सेहत बेहतर होती है और थकान कम होती है।