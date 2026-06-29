खाने की ये 5 चीजें शरीर में आयरन की कमी को कर सकती हैं ठीक

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सूखे मेवे

सूखे मेवे, जैसे किशमिश, खुबानी और अंजीर आदि आयरन के अच्छे स्रोत होते हैं। इन्हें आप नाश्ते में या बीच-बीच में खा सकते हैं। ये न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि इनमें फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। सूखे मेवों का सेवन करने से आपकी ऊर्जा बनी रहती है और आयरन की कमी भी दूर होती है। इन्हें रोजाना खाने से आपकी सेहत बेहतर होती है और थकान कम होती है।