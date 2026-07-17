कैल्शियम की जरूरत को पूरा कर सकते हैं ये शाकाहारी खाद्य पदार्थ, जरूर करें सेवन

बादाम में कैल्शियम के साथ-साथ मैग्नीशियम भी होता है, जो हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी है। रोजाना कुछ बादाम खाने से आप अपने शरीर को जरूरी पोषक तत्व दे सकते हैं।

इसके अलावा बादाम में मौजूद स्वस्थ वसा और प्रोटीन भी आपके लिए फायदेमंद होती है। इसके सेवन से न केवल आपके दिल को सुरक्षा मिलती है, बल्कि यह दिमाग के लिए भी अच्छा होता है।

इसलिए, इसे अपनी खाने की आदत में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है।