कैल्शियम की जरूरत को पूरा कर सकते हैं ये शाकाहारी खाद्य पदार्थ, जरूर करें सेवन
क्या है खबर?
कैल्शियम एक जरूरी खनिज है, जो हड्डियों और दांतों के स्वास्थ्य के लिए अहम है। आमतौर पर लोग इसे दूध से जोड़ते हैं। हालांकि, इसके अलावा भी कई शाकाहारी खाद्य पदार्थ हैं, जो कैल्शियम से भरपूर होते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे ही शाकाहारी खाद्य पदार्थों के बारे में बताएंगे, जो न केवल आपके कैल्शियम की जरूरत को पूरा करेंगे, बल्कि आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद साबित होंगे।
#1
हरी पत्तेदार सब्जियां
हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसे पालक, सरसों का साग और मेथी कैल्शियम का अच्छा स्रोत मानी जाती हैं। इनमें फाइबर, विटामिन और खनिज भी होते हैं, जो आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं।
पालक में आयरन भी होता है, जो खून की कमी को दूर करने में मदद करता है। इन सब्जियों का सेवन करने से आप न केवल कैल्शियम प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि इनसे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होती है।
#2
बादाम
बादाम में कैल्शियम के साथ-साथ मैग्नीशियम भी होता है, जो हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी है। रोजाना कुछ बादाम खाने से आप अपने शरीर को जरूरी पोषक तत्व दे सकते हैं।
इसके अलावा बादाम में मौजूद स्वस्थ वसा और प्रोटीन भी आपके लिए फायदेमंद होती है। इसके सेवन से न केवल आपके दिल को सुरक्षा मिलती है, बल्कि यह दिमाग के लिए भी अच्छा होता है।
इसलिए, इसे अपनी खाने की आदत में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है।
#3
सोया उत्पाद
सोया उत्पाद, जैसे टोफू और सोया दूध भी कैल्शियम से भरपूर होते हैं। ये उन लोगों के लिए खासतौर पर फायदेमंद हैं, जो दूध नहीं पीते या दूध से बने उत्पादों का सेवन नहीं करते हैं।
टोफू को विभिन्न तरीकों से पकाकर खाया जा सकता है और सोया दूध का उपयोग भी कई व्यंजनों में किया जा सकता है।
इन उत्पादों में प्रोटीन भी होती है, जो आपके शरीर को मजबूत बनाती है और स्वास्थ्य बनाए रखती है।
#4
चिया बीज
चिया बीज एक खास खाद्य पदार्थ माने जाते हैं, जिनमें प्रोटीन के साथ-साथ कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इन्हें पानी या दूध में डालकर खाने से ये जल्दी पच जाते हैं और शरीर द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाते हैं।
चिया बीज में ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है, जो हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। इनका सेवन करने से आप न केवल कैल्शियम प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अन्य कई पोषक तत्व भी पा सकते हैं।
#5
किशमिश
किशमिश में भी अच्छी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। इन्हें नियमित रूप से खाने से हड्डियां मजबूत रहती हैं और दांतों की समस्याओं से बचाव होता है।
किशमिश में विटामिन-B कॉम्प्लेक्स होता है, जो ऊर्जा प्रदान करता है और पाचन सुधारता है। इनका सेवन करने से शरीर को कई लाभ मिलते हैं, जिनमें से एक प्रमुख लाभ कैल्शियम की अच्छी मात्रा है।
इन खाद्य पदार्थों को खान-पान में शामिल करके आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं।