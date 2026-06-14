जिन जगहों पर बनाए गए थे ये शाकाहारी व्यंजन, उन्हें के नाम से है इनकी पहचान

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मद्रास कॉफी

मद्रास कॉफी चेन्नई से आती है, जिसे पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था। यह एक खास तरह की दक्षिण भारतीय कॉफी है, जिसमें काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है। इस कॉफी को बनाने के लिए कॉफी पाउडर को गुड़ और पानी के साथ उबाला जाता है, फिर इसमें गर्म दूध और काली मिर्च का पाउडर मिलाया जाता है। यह कॉफी न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक सामग्री होती हैं।