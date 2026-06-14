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जिन जगहों पर बनाए गए थे ये शाकाहारी व्यंजन, उन्हें के नाम से है इनकी पहचान
जगहों के नामों पर आधारित व्यंजनों की खासियत

जिन जगहों पर बनाए गए थे ये शाकाहारी व्यंजन, उन्हें के नाम से है इनकी पहचान

लेखन सयाली
Jun 14, 2026
05:08 pm
क्या है खबर?

अधिकतर भारतीय व्यंजनों के नाम शहरों के नाम पर रखे जाते हैं। इन शहरों में न केवल व्यंजनों का निर्माण होता है, बल्कि वे अपने खास स्वाद और सुगंध के लिए भी जाने जाते हैं। अगर आप इन व्यंजनों के नाम सुनेंगे तो आपको इनसे जुड़े शहरों की याद आ जाएगी, जिनकी यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। आइए इन 5 खास व्यंजनों के बारे में जानते हैं, जिनका जायका आपको जरूर पसंद आएगा।

#1

बंबइया पाव

बंबइया पाव एक तरह का आलू से भरा हुआ सैंडविच है, जो मुंबई में बनाया जाता है। इस सैंडविच को बनाने के लिए सबसे पहले पाव की लोइयां बनाई जाती हैं, फिर उन्हें सरसों के तेल में तला जाता है। इसके बाद पाव को बीच से काटकर उसमें मसालेदार आलू की सब्जी भरी जाती है। आखिर में इस सैंडविच को हरी चटनी और इमली की चटनी के साथ परोसा जाता है।

#2

बड़ौदा पुलाव

बड़ौदा पुलाव गुजरात के बड़ौदा शहर का एक लोकप्रिय व्यंजन है। यह एक तरह का खट्टा-मीठा पुलाव है, जिसमें चावल, सब्जियां और सूखे मेवे शामिल होते हैं। इसे बनाने के लिए चावल को मसालों और सूखे मेवों के साथ पकाया जाता है, फिर इसमें नींबू का रस और गुड़ का सिरप मिलाया जाता है। यह पुलाव न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसमें ताजगी भरी सब्जियां शामिल होती हैं।

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#3

मद्रास कॉफी

मद्रास कॉफी चेन्नई से आती है, जिसे पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था। यह एक खास तरह की दक्षिण भारतीय कॉफी है, जिसमें काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है। इस कॉफी को बनाने के लिए कॉफी पाउडर को गुड़ और पानी के साथ उबाला जाता है, फिर इसमें गर्म दूध और काली मिर्च का पाउडर मिलाया जाता है। यह कॉफी न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक सामग्री होती हैं।

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#4

बरेली की कुल्फी

बरेली की कुल्फी उत्तर प्रदेश के बरेली शहर की एक खास मिठाई है। इसे बनाने के लिए दूध को धीमी आंच पर पकाया जाता है, फिर उसमें चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे मिलाए जाते हैं। इस मिश्रण को ठंडा करके कुल्फी के सांचे में डाला जाता है और जमने दिया जाता है। यह कुल्फी न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक सामग्री होती हैं।

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