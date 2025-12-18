पाचन को मजबूती प्रदान करने में सहायक हैं ये 5 नाश्ते, जानिए इनकी रेसिपी

नाश्ता दिन का सबसे अहम भोजन होता है क्योंकि यह शरीर को ऊर्जा देने में मदद करता है, खासकर अगर आप शाकाहारी हैं तो आपके लिए नाश्ते में ऐसे विकल्प चुनना जरूरी है, जो पोषक तत्वों से भरपूर हों और पाचन को भी मजबूत करें। आइए पांच ऐसे शाकाहारी नाश्ते की रेसिपी जानते हैं, जो पाचन के लिए बेहतरीन हैं।

#1 पालक का उपमा पालक का उपमा एक पौष्टिक और स्वादिष्ट विकल्प है, जो आपके नाश्ते को खास बना सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले सूजी को हल्का भून लें, फिर कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें राई, उड़द दाल, मूंग दाल, करी पत्ते और हरी मिर्च डालकर भूनें। अब इसमें कटा हुआ पालक डालें और कुछ मिनट पकाएं। इसके बाद भुनी हुई सूजी और पानी मिलाकर पकाएं जब तक कि यह पूरी तरह से गाढ़ा न हो जाए।

#2 मूंगफली की खिचड़ी मूंगफली की खिचड़ी एक पौष्टिक और स्वादिष्ट विकल्प है, जो आपकी ऊर्जा को बढ़ा सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल और मूंग दाल को धोकर भिगो दें, फिर कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें राई, जीरा, हींग, हरी मिर्च और करी पत्ते डालकर भूनें। अब इसमें कटी हुई मूंगफली डालें और कुछ मिनट पकाएं। इसके बाद भिगोए हुए चावल और दाल डालकर पानी मिलाकर पकाएं जब तक कि यह पूरी तरह से गाढ़ा न हो जाए।

#3 दही और ओट्स का मिश्रण दही और ओट्स का मिश्रण एक सेहतमंद और ताजगी भरा नाश्ता हो सकता है, जो आपको दिनभर तरोताजा रखेगा। इसके लिए सबसे पहले ओट्स को पानी में उबाल लें, फिर इसमें दही, कटी हुई सब्जियां (जैसे खीरा, टमाटर, प्याज आदि) और मसाले (जैसे नमक, काली मिर्च आदि) मिलाएं। इस मिश्रण को आप अपनी पसंदीदा चटनी या अचार के साथ खा सकते हैं। यह नाश्ता न केवल स्वादिष्ट है बल्कि पाचन के लिए भी फायदेमंद है।

#4 मूंग दाल का चीला मूंग दाल का चीला एक कुरकुरा और पौष्टिक विकल्प हो सकता है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मूंग दाल को रातभर पानी में भिगो दें, फिर उसे पीसकर घोल तैयार करें। अब इस घोल में कटी हुई सब्जियां (जैसे प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च आदि), नमक और मसाले मिलाएं। तवे पर थोड़ा तेल गर्म करके इस घोल को फैलाकर चीला बनाएं और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पकाएं।