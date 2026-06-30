तलने से ज्यादा ग्रिल करके स्वादिष्ट लगती हैं ये सब्जियां, मिलता है भरपूर पोषण

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तोरी

तोरी को ग्रिल्ड करने से वह ज्यादा लजीज बन जाती है और उसे न खाने वाले भी उसका आनंद लेते हैं। इसके लिए तोरी को धोकर उसके ऊपर हल्का-सा तेल लगाएं और उसे ग्रिल पैन में रखें। बीच-बीच में पलटते रहें, ताकि वह हर तरफ से समान रूप से पक सके। जब उसकी त्वचा जलने लगे और अंदर का हिस्सा नरम हो जाए तब वह तैयार हो जाएगी। ग्रिल्ड तोरी को आप रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं।