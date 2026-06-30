तलने से ज्यादा ग्रिल करके स्वादिष्ट लगती हैं ये सब्जियां, मिलता है भरपूर पोषण
क्या है खबर?
अक्सर लोग सब्जियों को तला हुआ ही पसंद करते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि तली हुई सब्जियां सेहत के लिए अच्छी नहीं होतीं? ग्रिल्ड सब्जियां तली सब्जियों का एक बेहतरीन विकल्प हो सकती हैं। ग्रिलिंग से न केवल सब्जियों का स्वाद बढ़ता है, बल्कि उनका पोषण भी बरकरार रहता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में बताएंगे, जो ग्रिल्ड करने पर ज्यादा स्वादिष्ट लगती हैं।
#1
बैंगन
बैंगन को ग्रिल करना एक आसान और मजेदार तरीका है। इसके लिए बैंगन को अच्छे से धोकर उसके ऊपर हल्का-सा तेल लगाएं और उसे ग्रिल पैन में रखें। बीच-बीच में पलटते रहें, ताकि वह हर तरफ से समान रूप से पक सके। जब उसकी त्वचा जलने लगे और अंदर का हिस्सा नरम हो जाए तब वह तैयार हो जाएगा। ग्रिल्ड बैंगन को आप रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं।
#2
शिमला मिर्च
शिमला मिर्च को ग्रिल्ड करने से उसका कड़वापन कम हो जाता है और उसका मीठा स्वाद बाहर आता है। इसके लिए शिमला मिर्च को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर उसमें हल्का-सा नमक और काली मिर्च मिलाएं। अब इन्हें ग्रिल्ड पैन में हल्का-सा तेल डालकर पकाएं। जब तक शिमला मिर्च नरम न हो जाए तब तक इन्हें पकाते रहें। ग्रिल्ड शिमला मिर्च को सलाद या किसी भी मुख्य व्यंजन के साथ परोसा जा सकता है।
#3
तोरी
तोरी को ग्रिल्ड करने से वह ज्यादा लजीज बन जाती है और उसे न खाने वाले भी उसका आनंद लेते हैं। इसके लिए तोरी को धोकर उसके ऊपर हल्का-सा तेल लगाएं और उसे ग्रिल पैन में रखें। बीच-बीच में पलटते रहें, ताकि वह हर तरफ से समान रूप से पक सके। जब उसकी त्वचा जलने लगे और अंदर का हिस्सा नरम हो जाए तब वह तैयार हो जाएगी। ग्रिल्ड तोरी को आप रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं।
#4
गोभी
गोभी को ग्रिल्ड करने से उसका कुरकुरापन बरकरार रहता है और उसका स्वाद भी बढ़ जाता है। इसके लिए गोभी के फूलों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर उसमें हल्का-सा नमक और काली मिर्च मिलाएं। अब इन्हें ग्रिल्ड पैन में हल्का-सा तेल डालकर पकाएं। जब तक गोभी नरम न हो जाए तब तक इन्हें पकाते रहें। ग्रिल्ड गोभी को आप सलाद या किसी भी मुख्य व्यंजन के साथ परोसा जा सकता है।
#5
शतावरी
शतावरी एक ऐसी सब्जी है, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है। इसे ग्रिल्ड करने से उसका कड़वापन कम हो जाता है और उसका मीठा स्वाद बाहर आता है। इसके लिए शतावरी की ऊपर की पतली छाल निकालकर उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर उसमें हल्का-सा नमक और काली मिर्च मिलाएं। अब इन्हें ग्रिल्ड पैन में हल्का-सा तेल डालकर पकाएं। जब तक शतावरी नरम न हो जाए तब तक इन्हें पकाते रहें।