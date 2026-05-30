सूप और डंपलिंग पसंद हैं? एक बार आजमाकर देखें शाकाहारी सूप वॉनटन

सूप सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है और डंपलिंग हर किसी के मन भाता है। इन्हीं दोनों व्यंजनों का अनोखा संयोजन है सूप वॉनटन, जो एक चीनी पकवान है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि बनाने में भी आसान है। इस सूप में छोटे-छोटे वॉनटन होते हैं, जो सब्जियों और मसालों से भरे होते हैं। आइए आज हम आपको शाकाहारी सूप वॉनटन की रेसिपी बताते हैं, जिसे आप अपने घर पर कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं।

#1 सबसे पहले गूंथ लें आटा वेज वॉनटन बनाने के लिए सबसे पहले आटा गूंथना होगा। इसके लिए एक बड़े बर्तन में मैदा, नमक और थोड़ा-सा तेल मिलाएं, फिर इसमें पानी डालकर नरम आटा गूंथ लें। इस आटे को 20-30 मिनट के लिए ढककर रख दें, ताकि यह सेट हो जाए। इससे वॉनटन बनाने में आसानी होगी और वे अच्छे से फैलेंगे। इस तरह से आप अपने सूप के लिए जरूरी सामग्री तैयार कर सकते हैं।

#2 सब्जियों का मिश्रण तैयार करें अब बारी आती है सब्जियों के मिश्रण की। इसके लिए प्याज, लहसुन, अदरक, गाजर, पत्तागोभी, शिमला मिर्च और हरी मिर्च को बारीक काट लें। एक पैन में थोड़ा-सा तेल गर्म करें और उसमें सबसे पहले प्याज, लहसुन और अदरक डालकर भूनें। फिर इसमें बाकी सारी सब्जियां डालें और उन्हें थोड़ी देर पकाएं, जब तक वे नरम न हो जाएं। इस मिश्रण में स्वादानुसार नमक, काली मिर्च और सोया सॉस मिलाएं, ताकि सब्जियां अच्छी तरह से मसालेदार हो जाएं।

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#3 वॉनटन भरने का तरीका अब तैयार आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेल लें और उनमें तैयार सब्जियों का मिश्रण भर दें। लोई को गोल आकार में बेलकर उसमें बीच में थोड़ा-थोड़ा सब्जियों का मिश्रण रखें, फिर उसे चारों ओर से बंद करके छोटे-छोटे वॉनटन बना लें। आप चाहें तो इन वॉनटन को उबाल भी सकते हैं या फिर हल्का-सा तल सकते हैं। दोनों ही तरीकों से ये स्वादिष्ट लगेंगे और आपके सूप को एक अलग ही स्वाद देंगे।

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