इटली का स्वाद घर पर चाहते हैं? बनाकर पिएं गर्मा-गर्म और स्वाद में लाजवाब ग्नोची सूप
क्या है खबर?
ग्नोची इटली का एक मशहूर व्यंजन है, जिसे आलू और मैदे से बनाया जाता है। इसे आम तौर पर पास्ता बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, इससे एक लजीज सूप भी बनता है, जो स्वाद के साथ-साथ कई फायदे भी देता है। आज हम आपको वेज ग्नोची सूप की रेसिपी बताएंगे, जो शरीर को गर्माहट देने के साथ-साथ पेट को फायदा भी पहुंचाता है। इसे आप मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं।
#1
ग्नोची तैयार करें
वेज ग्नोची बनाने के लिए सबसे पहले आलू को उबाल लें और फिर उसे छीलकर अच्छे से मैश कर लें। मैश किए हुए आलू में मैदा और थोड़ा नमक मिलाकर गूंथ लें। इस मिश्रण को छोटे-छोटे गोले बनाकर उबलते पानी में डालें और पकने दें। जब ग्नोची पानी की सतह पर आ जाएं तो उन्हें निकालकर ठंडा होने दें। इस तरह आपके घर पर स्वादिष्ट वेज ग्नोची तैयार हो जाएगी।
#2
सब्जियां भूनें
वेज ग्नोची सूप के लिए आपको कुछ सब्जियां भूननी होंगी। इसके लिए प्याज, लहसुन, शिमला मिर्च, गाजर और हरी मटर आदि को बारीक काटकर तैयार रखें। एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करके उसमें प्याज और लहसुन डालें और हल्का भूरा होने तक भूनें। इसके बाद शिमला मिर्च, गाजर और हरी मटर डालकर कुछ मिनट तक भूनें, जब तक सब्जियां नरम न हो जाएं। भुनी हुई सब्जियां सूप में डालने के लिए तैयार हो जाएंगी।
#3
सूप का बेस तैयार करें
सूप का बेस तैयार करने के लिए एक पैन में थोड़ा मक्खन गर्म करें और उसमें मैदा भूनें, जब तक कि उसका रंग हल्का भूरा न हो जाए। अब इसमें सब्जी का पानी डालकर अच्छी तरह मिलाएं और गाढ़ा होने तक पकाएं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा दूध भी मिला सकते हैं, ताकि सूप मलाईदार बने। इसके बाद इसमें नमक, काली मिर्च और अजवायन जैसे मसाले डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
#4
सभी सामग्रियां मिलाएं
जब सूप का बेस अच्छी तरह से पक जाए तो इसमें भुनी हुई सब्जियां और उबली हुई ग्नोची डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इस मिश्रण को 5-10 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं, ताकि सभी फ्लेवर अच्छे से मिल जाएं। अगर आपको सूप ज्यादा गाढ़ा लग रहा हो तो इसमें थोड़ा पानी मिला सकते हैं। इसके बाद सूप को गैस से उतार लें और उसमें थोड़ा-सा कटा हुआ हरा धनिया डालकर गर्मा-गर्म परोसें।