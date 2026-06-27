ग्नोची सूप की रेसिपी

इटली का स्वाद घर पर चाहते हैं? बनाकर पिएं गर्मा-गर्म और स्वाद में लाजवाब ग्नोची सूप

लेखन सयाली 02:34 pm Jun 27, 202602:34 pm

क्या है खबर?

ग्नोची इटली का एक मशहूर व्यंजन है, जिसे आलू और मैदे से बनाया जाता है। इसे आम तौर पर पास्ता बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, इससे एक लजीज सूप भी बनता है, जो स्वाद के साथ-साथ कई फायदे भी देता है। आज हम आपको वेज ग्नोची सूप की रेसिपी बताएंगे, जो शरीर को गर्माहट देने के साथ-साथ पेट को फायदा भी पहुंचाता है। इसे आप मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं।