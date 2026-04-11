कुछ इटालियन खाना है तो बनाएं वेज फेटुचिनी अल्फ्रेडो पास्ता, सभी को आएगा पसंद

फेटुचिनी अल्फ्रेडो पास्ता एक लोकप्रिय इटालियन व्यंजन है, जो अपने मलाईदार सॉस और लंबे पास्ता के लिए जाना जाता है। आमतौर पर इसमें मांसाहारी सामग्री होती है, लेकिन इसका शाकाहारी यानि वेज संस्करण भी बेहतरीन होता है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इसे पूरी तरह शाकाहारी बना सकते हैं। आइए वेज फेटुचिनी अल्फ्रेडो पास्ता की रेसिपी जानते हैं, जो आपके घर में सभी को पसंद आएगा।

सामग्री फेटुचिनी अल्फ्रेडो पास्ता के लिए जरूर सामग्री इस व्यंजन को बनाने के लिए आपको फेटुचिनी पास्ता, दूध, क्रीम, मक्खन, लहसुन, काली मिर्च, नमक, चीज, ब्रोकली, शिमला मिर्च, मक्का और तुलसी की पत्तियां चाहिए होंगी। आप चाहें तो इसमें और भी सब्जियां जोड़ सकते हैं, जैसे गाजर, मटर या मशरूम आदि। इसके अलावा आप अपने स्वाद के अनुसार मसाले भी डाल सकते हैं। इस डिश को बनाने के लिए ताजगी से भरी सामग्री का उपयोग करें, ताकि इसका स्वाद और भी अच्छा आए।

#1 पास्ता उबालें सबसे पहले फेटुचिनी पास्ता को पैकेट पर दिए गए निर्देशों के अनुसार उबाल लें। इसके लिए एक बड़े बर्तन में पानी उबालें, फिर उसमें थोड़ा नमक डालें। जब पानी अच्छी तरह गर्म हो जाए तो उसमें फेटुचिनी पास्ता डालें और 8-10 मिनट तक पकाएं, जब तक कि वह नरम न हो जाए। ध्यान रखें पास्ता पूरी तरह से गला न हो। पास्ता पकने के बाद उसे छान लें और ठंडा पानी डालकर ठंडा कर लें।

Advertisement

#2 सॉस तैयार करें अब बारी आती है सॉस की, जिसके लिए सबसे पहले एक पैन में मक्खन गर्म करें और उसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डालें। लहसुन सुनहरा भूरा होने तक भूनें, लेकिन ध्यान रखें कि वह जले नहीं। अब इसमें दूध और क्रीम डालकर अच्छे से मिलाएं और मध्यम आंच पर पकाएं। जब यह मिश्रण थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो इसमें नमक और काली मिर्च डालकर अच्छे से मिलाएं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं।

Advertisement

#3 सब्जियां भूनें फेटुचिनी पास्ता के साथ सब्जियां मिलाने के लिए सबसे पहले एक अलग पैन में थोड़ा-सा मक्खन गर्म करें। इसके बाद उसमें बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, ब्रोकली और मक्का डालकर भूनें। इन सब्जियों को तब तक भूनें, जब तक कि वे थोड़ी नरम न हो जाएं। हालांकि, उन्हें पूरी तरह से नरम न करें, ताकि उनका कुरकुरा स्वाद बना रहे। आप इसमें अपनी पसंदीदा सब्जियां भी शामिल कर सकते हैं, जैसे प्याज, गाजर, मटर या मशरूम।