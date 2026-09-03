स्वाद के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है वड़ा-सांभर, जानें इसके फायदे
क्या है खबर?
दक्षिण भारत का यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें कई पोषक तत्व भी शामिल होते हैं। वड़ा-सांभर में इस्तेमाल होने वाले सामग्रियां जैसे उड़द दाल, अरहर दाल, चना दाल, मूंग दाल, मसूर दाल और काले चने की दाल आदि कई विटामिन और खनिजों का भंडार हैं। आइए जानते हैं कि वड़ा-सांभर के सेवन से क्या-क्या सेहत के फायदे मिल सकते हैं।
#1
पाचन को ठीक रखने में है मददगार
वड़ा-सांभर में कई प्रकार की दालें होती हैं, जो फाइबर का अच्छा स्त्रोत मानी जाती हैं। फाइबर पाचन क्रिया को ठीक रखने में अहम भूमिका निभाता है।
इसके अलावा फाइबर कब्ज और कई अन्य पेट की समस्याओं से भी छुटकारा दिला सकता है। वड़ा-सांभर का सेवन करने से पाचन क्रिया को नियमित रखने में भी मदद मिल सकती है। इसके सेवन से पेट की समस्याओं में भी आराम मिल सकता है।
#2
शुगर के खतरे हो सकते हैं कम
वड़ा-सांभर में मौजूद फाइबर शुगर के खतरे को कम करने में भी मदद कर सकता है।
कुछ अध्ययनों के मुताबिक, फाइबर रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है और शुगर के खतरे को कम कर सकता है।
इसके अलावा फाइबर शरीर में इंसुलिन को सही तरीके से काम करने में भी मदद कर सकता है, जिससे ब्लड शुगर का स्तर ठीक रहता है। यह व्यंजन सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है।
#3
दिल को सेहतमंद रखने में है कारगर
वड़ा-सांभर का सेवन दिल के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। दरअसल, यह खराब कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा सकता है।
यह एंटी-ऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है, जो दिल को सेहतमंद रखने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
इसके अलावा इसमें मौजूद फाइबर दिल की बीमारियों के खतरे को कम करने में भी सहायक हो सकते हैं।
#4
गर्भवती महिलाओं के लिए है फायदेमंद
गर्भवती महिलाओं के लिए भी वड़ा-सांभर का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है क्योंकि गर्भावस्था में होने वाले शिशु को मां द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों से पोषक तत्व मिलते हैं।
गर्भावस्था के दौरान शरीर में आयरन की जरूरत बढ़ जाती है और वड़ा-सांभर में आयरन की अच्छी मात्रा होती है। यह गर्भावस्था के दौरान होने वाली खून की कमी से बचाने में मदद कर सकता है।
#5
वजन को नियंत्रित करने में है सहायक
वड़ा-सांभर में मौजूद फाइबर और अन्य पोषक तत्व वजन को नियंत्रित करने में भी मदद कर सकते हैं।
फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ खाने की इच्छा को कम करने में मदद कर सकते हैं, जिससे आप अधिक खाने से बच सकते हैं।
इसके अलावा फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ शरीर की ऊर्जा को सही तरीके से इस्तेमाल करने में भी मदद कर सकते हैं। यह व्यंजन वजन को नियंत्रित रखने में मददगार हो सकता है।