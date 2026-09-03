स्वाद के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है वड़ा-सांभर, जानें इसके फायदे

वड़ा-सांभर में मौजूद फाइबर शुगर के खतरे को कम करने में भी मदद कर सकता है।

कुछ अध्ययनों के मुताबिक, फाइबर रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है और शुगर के खतरे को कम कर सकता है।

इसके अलावा फाइबर शरीर में इंसुलिन को सही तरीके से काम करने में भी मदद कर सकता है, जिससे ब्लड शुगर का स्तर ठीक रहता है। यह व्यंजन सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है।