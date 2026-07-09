माउथवॉश के इस्तेमाल से हो सकते हैं ये 5 दुष्प्रभाव, जानिए सही मात्रा

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मुंह में जलन होना

कुछ प्रकार के माउथवॉश में अधिक अल्कोहल और एसिडिक तत्व होते हैं, जो मुंह में जलन पैदा कर सकते हैं। इससे मुंह की झिल्ली पर जलन हो सकती है और आपको असहज महसूस हो सकता है। अगर आपको मुंह में जलन हो रही है तो तुरंत माउथवॉश का इस्तेमाल बंद कर दें और किसी विशेषज्ञ से सलाह लें। बेहतर होगा कि आप कम अल्कोहल वाले या फिर प्राकृतिक तत्वों से युक्त माउथवॉश का चयन करें।