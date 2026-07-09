माउथवॉश के इस्तेमाल से हो सकते हैं ये 5 दुष्प्रभाव, जानिए सही मात्रा
क्या है खबर?
माउथवॉश का इस्तेमाल दांतों की सफाई के लिए किया जाता है। यह एक तरल पदार्थ होता है, जिसे कुल्ला करके मुंह को ताजगी देने का दावा किया जाता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि माउथवॉश का अधिक इस्तेमाल करने से मुंह और दांतों पर बुरा असर पड़ सकता है। आइए आज हम आपको माउथवॉश के इस्तेमाल से होने वाले कुछ दुष्प्रभावों के बारे में बताते हैं।
#1
दांतों की संवेदनशीलता बढ़ना
माउथवॉश में मौजूद अल्कोहल और एसिडिक तत्व दांतों की संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं। इससे दांतों में दर्द, गर्म-ठंडे की असहिष्णुता और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि माउथवॉश का इस्तेमाल करते समय आप इसकी मात्रा पर ध्यान दें। बेहतर होगा कि आप दिन में 2 बार माउथवॉश का इस्तेमाल करें और इसे मुंह में ज्यादा देर तक न रखें।
#2
मुंह का सूखापन
माउथवॉश में मौजूद कुछ तत्व मुंह की प्राकृतिक नमी को छीन सकते हैं, जिससे मुंह सूख सकता है। इससे खाने-पीने में दिक्कत हो सकती है और मुंह में जलन भी हो सकती है। सूखे मुंह में बैक्टीरिया के पनपने का खतरा भी बढ़ जाता है, जिससे दांतों की समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए माउथवॉश का इस्तेमाल करते समय इसकी मात्रा पर ध्यान देना बहुत जरूरी है।
#3
मुंह में जलन होना
कुछ प्रकार के माउथवॉश में अधिक अल्कोहल और एसिडिक तत्व होते हैं, जो मुंह में जलन पैदा कर सकते हैं। इससे मुंह की झिल्ली पर जलन हो सकती है और आपको असहज महसूस हो सकता है। अगर आपको मुंह में जलन हो रही है तो तुरंत माउथवॉश का इस्तेमाल बंद कर दें और किसी विशेषज्ञ से सलाह लें। बेहतर होगा कि आप कम अल्कोहल वाले या फिर प्राकृतिक तत्वों से युक्त माउथवॉश का चयन करें।
#4
मुंह में छाले होना
बहुत ज्यादा माउथवॉश के उपयोग से मुंह में छाले हो सकते हैं, जो बहुत दर्दनाक होते हैं। इनसे खाने-पीने में काफी दिक्कत हो सकती है। अगर आपके मुंह में बार-बार छाले होते हैं तो माउथवॉश का इस्तेमाल बंद कर दें और किसी विशेषज्ञ से सलाह लें। बेहतर होगा कि आप कम एसिडिक या प्राकृतिक तत्वों से युक्त माउथवॉश का उपयोग करें। इस तरह आप इन समस्याओं से बच सकते हैं।
#5
पाचन पर असर
माउथवॉश का अत्यधिक उपयोग पाचन पर भी असर डाल सकता है। इससे उल्टी, मतली और अन्य पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। अगर आपको पाचन संबंधी कोई समस्या होती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। बेहतर होगा कि आप कम एसिडिक या प्राकृतिक तत्वों से युक्त माउथवॉश का उपयोग करें। इन दुष्प्रभावों को ध्यान में रखते हुए आपको समझ आ गया होगा कि माउथवॉश का अत्यधिक उपयोग क्यों नुकसानदायक हो सकता है।