अच्छी नींद दिलाने में मदद कर सकता है लौंग का इस्तेमाल, जानें तरीके
क्या है खबर?
लौंग का इस्तेमाल न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने बल्कि कई स्वास्थ्य लाभों के लिए भी किया जाता है। इसमें सूजन कम करने वाले, एंटी-ऑक्सीडेंट और दर्द निवारक गुण होते हैं। लौंग का एक अन्य महत्वपूर्ण उपयोग है कि यह अच्छी नींद दिलाने में मदद कर सकता है। अगर आप भी सोने के लिए तरस रहे हैं तो लौंग का इस्तेमाल जरूर करें। आइए लौंग से अच्छी नींद आने के तरीके जानते हैं।
#1
लौंग का तेल लगाएं
लौंग के तेल में मौजूद जरूरी तत्व आपके दिमाग को शांत करने और तनाव को कम करने में मदद कर सकते हैं।
सोने से पहले लौंग के तेल की कुछ बूंदें अपने हाथों में लेकर अपनी गर्दन और कंधों पर हल्के हाथों से मालिश करें। इससे न केवल आपकी मांसपेशियों को आराम मिलेगा, बल्कि आपका मन भी शांत रहेगा।
यह प्रक्रिया आपके शरीर को नींद के लिए तैयार कर देगी।
#2
लौंग की चाय पिएं
लौंग की चाय पीना भी एक अच्छा तरीका हो सकता है, जो आपको सोने से पहले पीनी चाहिए।
इसके लिए एक कप पानी में 2-3 लौंग डालकर उबालें और उसमें थोड़ी सी शहद या चीनी मिलाएं। इस चाय को पीने से आपका पेट साफ होगा और आप शांत महसूस करेंगे, जिससे नींद अच्छी आएगी।
लौंग की चाय में एंटी-ऑक्सीडेंट होते हैं जो तनाव को कम कर सकते हैं और आपको बेहतर नींद दिला सकते हैं।
#3
लौंग का धुआं करें
लौंग का धुआं करना भी एक पुरानी परंपरा है, जो आजकल फिर से लोकप्रिय हो रही है।
इसके लिए कुछ सूखी लौंग को आग पर जलाकर उसका धुआं लें। इससे न केवल आपका मन शांत होगा बल्कि आपके शरीर के हानिकारक तत्व भी बाहर निकलेंगे।
लौंग का धुआं करने से आपको गहरी नींद मिलेगी और आप तरोताजा महसूस करेंगे। यह तरीका आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है।
#4
लौंग का पानी पिएं
लौंग का पानी पीना भी एक असरदार तरीका हो सकता है। इसके लिए एक गिलास पानी में 2-3 लौंग डालकर रातभर छोड़ दें और सुबह उठकर इसे खाली पेट पी लें।
इससे आपका पाचन तंत्र बेहतर होगा और शरीर में मौजूद हानिकारक तत्व बाहर निकलेंगे। इससे आपको अच्छी नींद मिलेगी और आप तरोताजा महसूस करेंगे।
यह तरीका आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है और आपके शरीर को साफ करने में मदद करेगा।
#5
लौंग का पाउडर खाएं
अगर आपको लौंग का स्वाद पसंद नहीं है तो आप इसका पाउडर भी खा सकते हैं। इसके लिए लौंग को सुखाकर उसका पाउडर बना लें और इसे रोजाना एक चुटकी हल्दी या चीनी के साथ खाएं।
इससे न केवल आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी बल्कि नींद भी अच्छी आएगी। इस तरह आप आसानी से लौंग का इस्तेमाल करके अपनी नींद की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं।
इन सभी तरीकों से आप अपने जीवन में शांति और सुकून पा सकते हैं।