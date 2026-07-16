अच्छी नींद दिलाने में मदद कर सकता है लौंग का इस्तेमाल, जानें तरीके

अगर आपको लौंग का स्वाद पसंद नहीं है तो आप इसका पाउडर भी खा सकते हैं। इसके लिए लौंग को सुखाकर उसका पाउडर बना लें और इसे रोजाना एक चुटकी हल्दी या चीनी के साथ खाएं।

इससे न केवल आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी बल्कि नींद भी अच्छी आएगी। इस तरह आप आसानी से लौंग का इस्तेमाल करके अपनी नींद की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं।

इन सभी तरीकों से आप अपने जीवन में शांति और सुकून पा सकते हैं।