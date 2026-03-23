गर्मियों के फलों को स्टोर करने का सही तरीका अपनाएं, लंबे समय तक रहेंगे ताजा

गर्मियों के दौरान आम, तरबूज, खरबूज और लीची जैसे कई फल आते हैं। इनका सेवन करने से शरीर को ठंडक मिलती है और हाइड्रेशन भी मिलता है। हालांकि, इन फलों को स्टोर करना आसान नहीं है। गर्मी के कारण ये जल्दी पक जाते हैं और खराब हो जाते हैं। ऐसे में आप इन फलों को स्टोर करने के ये तरीके अपना सकते हैं, जिनके जरिए ये लंबे समय तक ताजा और लजीज बने रहेंगे।

#1 आम को ऐसे करें स्टोर आम को स्टोर करने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में पानी और बर्फ डालें, फिर इसमें सभी आम डालकर 5-10 मिनट के लिए छोड़ दें। समय पूरा होने के बाद फलों को पानी से निकालकर एक टोकरी में रखें और इसे किसी ठंडी जगह पर रखें। आम को स्टोर करने का एक और तरीका यह है कि इसे छिलकर जूस बनाकर फ्रिज में रख दें। इस तरह से आप आम को लंबे समय तक ताजा रख सकते हैं।

#2 खरबूज को इस तरह से रखें खरबूज को स्टोर करने के लिए सबसे पहले इसे धोकर सुखाएं और फिर इसे किसी टोकरी में रखें। इसके बाद खरबूज की टोकरी को किसी ठंडी जगह पर रखें और समय-समय पर इसे पलटते रहें। इससे खरबूज जल्दी नहीं पकेगा और लंबे समय तक चल सकेगा। ध्यान रखें कि खरबूज को किसी ऐसी जगह पर न रखें, जहां सूरज की किरणें सीधी पड़ती हों, क्योंकि इससे इसकी गुणवत्ता प्रभावित होगी।

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#3 लीची को ऐसे रखें स्टोर लीची को स्टोर करने के लिए सबसे पहले इसे किसी बर्तन में डालकर पानी से भरें और फिर इसमें बर्फ के टुकड़े डालें। अब 5-10 मिनट के लिए लीची को इसी पानी में छोड़ दें। इसके बाद लीची को किसी टोकरी में रखें और इसे ठंडी जगह पर रखें। ध्यान रखें कि लीची को किसी ऐसी जगह पर न रखें, जहां सूरज की किरणें सीधी पड़ती हों। आप इस फल को फ्रिज में भी रख सकते हैं।

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