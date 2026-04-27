40 डिग्री तापमान में भी नहीं खराब होगा टिफिन में रखा खाना, बस अपनाएं ये टिप्स

गर्मियों में टिफिन में खाना लाना सबसे मुश्किल काम है। इस दौरान तापमान 40 डिग्री से भी अधिक हो रहा है और इसकी वजह से खाना जल्दी खराब हो जाता है। अगर आप भी इस समस्या का सामना करते हैं तो आपको टिफिन में खाना पैक करने के लिए कुछ आसान और कारगर तरीके अपनाने चाहिए। हम आपको कुछ उपाय बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप इस समस्या से निपट सकते हैं और खाने को खराब होने से बचा सकते हैं।

#1 हवा बंद डिब्बे का करें इस्तेमाल टिफिन के लिए हवा बंद डिब्बे का इस्तेमाल करना एक अच्छा तरीका हो सकता है। यह न केवल खाने को ताजा रखता है, बल्कि बाहर की नमी और गर्मी से भी बचाता है। जब आप खाना पैक करें तो उसे पहले अच्छी तरह से ठंडा कर लें और फिर हवा बंद डिब्बे में डालें। इसके बाद डिब्बे को अच्छे से बंद करें, ताकि कोई भी हवा अंदर न जा सके। इससे आपका खाना लंबे समय तक ठीक रहेगा।

#2 बर्फ का करें उपयोग अगर आप गर्मियों में टिफिन में दही या सलाद जैसे खाद्य पदार्थ ले जा रहे हैं, जो जल्दी खराब हो सकते हैं तो उन्हें ठंडा रखने के लिए बर्फ का इस्तेमाल करें। इसके लिए एक छोटा-सा प्लास्टिक बैग लें और उसमें कुछ बर्फ डालकर टिफिन के नीचे रखें। इससे आपका टिफिन लंबे समय तक ठंडा रहेगा और आपका खाना खराब नहीं होगा। यह तरीका खासतौर पर ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है।

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#3 एल्युमिनियम पेपर से लपेटें एल्युमिनियम पेपर का इस्तेमाल करके भी आप अपने टिफिन को गर्मी से बचा सकते हैं। इसके लिए पहले टिफिन को अच्छे से पैक करें, फिर एल्युमिनियम पेपर से उसे लपेट दें। यह न केवल गर्मी को रोकता है, बल्कि नमी को भी बाहर रखता है, जिससे खाना ताजा रहता है। इसे आप अपने टिफिन के अंदर और बाहर, दोनों तरफ लपेट सकते हैं। इस तरह आपका टिफिन लंबे समय तक ठीक रहेगा और आपका खाना खराब नहीं होगा।

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#4 ठंडे पानी से भरी बोतल रखें साथ अगर आप अपने टिफिन को ठंडा रखना चाहते हैं तो साथ में ठंडे पानी से भरी बोतल रखना अच्छा हो सकता है। इससे न केवल आपके टिफिन को ठंडक मिलेगी, बल्कि आप खुद भी तरोताजा महसूस करेंगे। इसके लिए एक प्लास्टिक या स्टेनलेस स्टील की बोतल लें और उसमें बर्फ या ठंडा पानी भरकर अपने टिफिन के साथ रखें। इससे आपका खाना ताजा रहेगा और आपको गर्मी का असर कम महसूस होगा।