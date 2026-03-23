बिजली जाने पर दूध और दही को खराब होने से बचाने के लिए अपनाएं ये तरीके

दूध और दही जैसे डेयरी उत्पादों का सेवन सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। हालांकि, गर्मियों में इन्हें ताजा बनाए रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर बिजली चली जाती है तो फ्रिज में रखे दूध और दही जल्दी खराब हो जाते हैं। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाले हैं, जिन्हें अपनाकर आप बिजली जाने पर भी दूध और दही को खराब होने से बचा सकते हैं।

#1 दूध और दही को ठंडा रखने के लिए करें इन चीजों का इस्तेमाल दूध और दही को ठंडा रखने के लिए आप बर्फ का उपयोग कर सकते हैं। इसे किसी प्लास्टिक के डिब्बे या जीप लॉक वाले बैग में भर लें। अब उन बर्तनों के ऊपर रख दें, जिनमें अपने दही और दूध रखा हुआ था। इससे दूध और दही लंबे समय तक ठंडे रहेंगे। आप चाहें तो दूध और दही को किसी बर्तन में रखकर उसके आसपास भी बर्फ रख सकते हैं, जिससे उनकी ताजगी बनी रहे।

#2 पानी से भरी बाल्टी में रखें दूध और दही को खराब होने से बचाने के लिए इन्हें पानी से भरी बाल्टी में भी रखा जा सकता है। इसके लिए पहले एक बड़ी बाल्टी में पानी भरें, फिर इसमें एक छोटा बर्तन डालकर दूध और दही को इसमें रखें। इससे दूध और दही लंबे समय तक ठंडे रहेंगे। अगर आपके पास बड़ा फ्रिज है तो इसमें पानी से भरी बाल्टी के साथ दूध और दही को रखें। बिजली जाने पर बर्फ को पानी में डाल सकते हैं।

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#3 बर्तन को ढककर रखें दूध और दही को किसी बर्तन में रखें और फिर उस पर ढक्कन लगा दें। इससे दूध और दही के ऊपर मौजूद कीटाणु दूर हो जाएंगे और ये लंबे समय तक खराब नहीं होंगे। इसके अलावा आप चाहें तो दूध और दही को किसी एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं और फिर उस पर ढक्कन लगा सकते हैं, जिससे उनकी ताजगी बनी रहे। इस तरह के डिब्बे में नमी और कीटाणु प्रवेश नहीं कर पाते हैं।

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#4 पत्तेदार सब्जियों का करें इस्तेमाल पालक, मेथी और मूली आदि जैसी पत्तेदार सब्जियों में प्राकृतिक रूप से कई ऐसे गुण मौजूद होते हैं, जो दूध और दही को खराब होने से बचाने में मदद कर सकते हैं। लाभ के लिए दूध या दही के साथ पत्तेदार सब्जियों को पीसकर मिलाएं। आप चाहें तो दूध या दही को पत्तेदार सब्जियों के ऊपर रखकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे उनकी ताजगी बनी रहे। जब लगे कि सामग्रियां खराब हो सकती हैं तो उनका रायता बना लें।