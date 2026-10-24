रसोई के इन 5 हिस्सों से चिपके दागों को आसानी से हटाने के लिए अपनाएं ये तरीके

रसोई की टाइल्स पर अक्सर तेल के दाग लग जाते हैं, जो देखने में काफी खराब लगते हैं। इन दागों को हटाने के लिए आप खाने के सोडे और सिरके का मिश्रण बना सकते हैं।

इसके लिए एक कप पानी में दो चम्मच खाने का सोडा मिलाएं और फिर इसमें एक चम्मच सिरका डालें।

इस मिश्रण को एक स्प्रे बोतल में भरकर टाइल्स पर छिड़कें और कुछ मिनट बाद एक नरम ब्रश से रगड़कर पानी से धो लें।