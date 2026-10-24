रसोई के इन 5 हिस्सों से चिपके दागों को आसानी से हटाने के लिए अपनाएं ये तरीके
क्या है खबर?
रसोई घर का एक अहम हिस्सा होती है, जहां साफ-सफाई पर खास ध्यान देना जरूरी है। हालांकि, कई बार रसोई में कुछ ऐसे दाग लग जाते हैं, जिन्हें हटाना मुश्किल हो जाता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे आसान और असरदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपनी रसोई के इन हिस्सों को साफ और चमकदार बना सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप अपने समय और मेहनत दोनों की बचत कर सकते हैं।
#1
रसोई की टाइल्स से दाग हटाने का आसान तरीका
रसोई की टाइल्स पर अक्सर तेल के दाग लग जाते हैं, जो देखने में काफी खराब लगते हैं। इन दागों को हटाने के लिए आप खाने के सोडे और सिरके का मिश्रण बना सकते हैं।
इसके लिए एक कप पानी में दो चम्मच खाने का सोडा मिलाएं और फिर इसमें एक चम्मच सिरका डालें।
इस मिश्रण को एक स्प्रे बोतल में भरकर टाइल्स पर छिड़कें और कुछ मिनट बाद एक नरम ब्रश से रगड़कर पानी से धो लें।
#2
रसोई के सिंक की सफाई कैसे करें?
रसोई के सिंक पर जिद्दी दागों को हटाने के लिए नींबू का रस और नमक का मिश्रण बहुत असरदार होता है।
इसके लिए आधे नींबू पर थोड़ा नमक लगाकर सिंक पर रगड़ें, फिर कुछ मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें। इससे न केवल सिंक की चमक बनी रहती है, बल्कि बदबू भी दूर हो जाती है।
यह तरीका सिंक को साफ और कीटाणुओं से मुक्त रखने में मदद करता है।
#3
रसोई के काउंटरटॉप की सफाई के लिए अपनाएं ये तरीका
काउंटरटॉप पर लगे छोटे-मोटे दागों को हटाने के लिए आप हाइड्रोजन पेरॉक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके लिए 1 कप हाइड्रोजन पेरॉक्साइड में 2 चम्मच खाने का सोडा मिलाकर मिश्रण तैयार करें और इसे दाग वाली जगह पर लगाकर कुछ देर छोड़ दें। इसके बाद नरम स्पंज से साफ पानी से धो लें।
इससे दाग आसानी से हट जाते हैं और काउंटरटॉप की चमक बनी रहती है।
#4
रसोई के स्टोव की सफाई का आसान तरीका
स्टोव पर लगे जिद्दी दाग हटाने के लिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है।
इसके लिए टूथपेस्ट को दाग वाली जगह पर लगाकर 10-15 मिनट छोड़ दें, फिर गीले स्पंज से रगड़ें और साफ पानी से धो लें। इससे स्टोव की सफाई आसानी से हो जाती है और उसकी चमक बनी रहती है।
यह तरीका न केवल असरदार है बल्कि आपके समय और मेहनत दोनों की बचत भी करता है।
#5
रसोई के फर्श की टाइल्स की सफाई कैसे करें?
फर्श की टाइल्स पर लगे धब्बों को हटाने के लिए गर्म पानी में डिटर्जेंट पाउडर मिलाकर फर्श पर छिड़कें।
इसके बाद एक झाड़ू या पोछा से अच्छे से रगड़ें। इससे सारे धब्बे निकल जाएंगे और फर्श साफ हो जाएगा।
इन तरीकों को अपनाकर आप अपनी रसोई को साफ-सुथरी रख सकते हैं और साथ ही अपने समय और मेहनत दोनों की बचत कर सकते हैं।