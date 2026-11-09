कप से चाय और कॉफी के दागों को हटाने के तरीके

कप में जमे चाय और कॉफी के दागों को साफ करने के लिए अपनाएं ये तरीके

लेखन अंजली 05:46 pm Nov 09, 202605:46 pm

क्या है खबर?

कप में चाय या कॉफी बनाकर पीने का मजा ही कुछ अलग होता है, लेकिन जब इन कप के अंदर दाग पड़ जाते हैं तो इन्हें साफ करना एक मुश्किल काम हो जाता है। इन दागों को हटाने के लिए कई बार कठोर रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है, जो सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिनसे कप में जमे चाय और कॉफी के दागों को हटाया जा सकता है।