कप में जमे चाय और कॉफी के दागों को साफ करने के लिए अपनाएं ये तरीके
क्या है खबर?
कप में चाय या कॉफी बनाकर पीने का मजा ही कुछ अलग होता है, लेकिन जब इन कप के अंदर दाग पड़ जाते हैं तो इन्हें साफ करना एक मुश्किल काम हो जाता है। इन दागों को हटाने के लिए कई बार कठोर रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है, जो सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिनसे कप में जमे चाय और कॉफी के दागों को हटाया जा सकता है।
#1
बेकिंग सोडा का करें इस्तेमाल
कप में जमी चाय और कॉफी के दागों को साफ करने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जा सकता है।
इसके लिए सबसे पहले कप के अंदर थोड़ी सी बेकिंग सोडा पाउडर डालें, फिर उसमें थोड़ा पानी डालकर मिश्रण को अच्छे से मिलाएं।
अब इस मिश्रण को कुछ मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें और फिर एक नरम ब्रश से रगड़ें। इसके बाद गर्म पानी से कप को धो लें।
#2
सिरका आएगा काम
सिरका भी कप के अंदर जमी चाय और कॉफी के दागों को साफ करने में मदद कर सकता है।
इसके लिए सबसे पहले कप के अंदर थोड़ी सी सिरका डालें, फिर उसमें गर्म पानी भरकर कुछ मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद एक नरम ब्रश से रगड़कर कप को साफ करें।
सिरका न केवल दागों को हटाता है बल्कि गंध को भी दूर करता है, जिससे कप नया जैसा लगता है।
#3
नींबू का रस है असरदार
नींबू का रस भी कप के अंदर जमी चाय और कॉफी के दागों को हटाने में असरदार हो सकता है।
इसके लिए एक चम्मच नींबू का रस और एक चम्मच नमक मिलाकर दाग वाली जगह पर लगाएं और कुछ मिनट छोड़ दें। इसके बाद नरम ब्रश से रगड़ें और ठंडे पानी से धो लें।
नींबू में मौजूद खट्टापन दागों को ढीला कर देता है, जिससे उन्हें हटाना आसान हो जाता है।
#4
नमक और गर्म पानी का घोल बनाएं
नमक और गर्म पानी का घोल भी कप के अंदर जमी दागों को हटाने में मदद कर सकता है।
इसके लिए एक चम्मच नमक को गर्म पानी में घोलें, फिर इस घोल को दाग वाली जगह पर डालें और कुछ मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद नरम ब्रश से रगड़ें और ठंडे पानी से धो लें।
नमक में मौजूद तत्व दागों को ढीला कर देते हैं, जिससे उन्हें हटाना आसान हो जाता है।
#5
सफेद सिरका भी है उपयोगी
अगर आपके पास सफेद सिरका हो तो वह भी इस काम आ सकता है।
इसके लिए कप में सफेद सिरका डालकर उसे गर्म पानी से भर दें और कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद नरम ब्रश से रगड़कर ठंडे पानी से धो लें।
इन तरीकों को अपनाकर आप आसानी से अपने कप में जमी हुई चाय और कॉफी के जिद्दी दागों को साफ कर सकते हैं।