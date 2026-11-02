घर पर सोफे को साफ करने के लिए अपनाएं ये तरीके, आसानी से हटेगी गंदगी

सोफे पर लगे दाग-धब्बों को हटाने के लिए हल्के गुनगुने पानी और डिटर्जेंट का मिश्रण बनाएं। इस मिश्रण को सोफे पर लगाकर कुछ देर छोड़ दें, फिर एक साफ कपड़े या ब्रश से रगड़ें। इसके बाद सोफे को साफ पानी से धो लें।

यह तरीका न केवल दाग हटाने में मदद करेगा, बल्कि सोफे को नया जैसा भी बनाए रखेगा। नियमित रूप से इस तरीके का पालन करने से आपके सोफे लंबे समय तक टिकाऊ रहेंगे।