खराब मूड में होने पर इन 5 तरीकों से बनाएं अपनी दिनचर्या

जब आप अपने छोटे-छोटे लक्ष्यों को पूरा करें तो खुद को पुरस्कृत करें। यह पुरस्कार छोटा हो सकता है जैसे कि अपनी पसंदीदा किताब पढ़ना या कोई पसंदीदा फिल्म देखना।

इससे आपका मनोबल बढ़ेगा और आप आगे भी मेहनत करने के लिए प्रेरित रहेंगे। खुद को पुरस्कृत करने से आपका मनोबल बढ़ता है और आप अपने कामों में अधिक रुचि लेते हैं।

इसके अलावा यह आपको मानसिक रूप से भी सुकून देता है और आपकी उत्पादकता को बढ़ाता है।