अपने घर को सजाने के लिए इन 5 तरीकों से करें फेयरी लाइट्स का इस्तेमाल

खिड़की के पास फेयरी लाइट्स लगाना भी एक अच्छा तरीका हो सकता है, खासकर अगर आपकी खिड़कियां बड़ी हैं तो।

आप इन्हें अपने पर्दों के किनारे पर या फिर खिड़की के फ्रेम पर लगा सकते हैं। इससे दिन के समय भी आपके कमरे में एक अलग तरह की रोशनी आएगी जो इसे और भी आकर्षक बनाएगी।

इसके अलावा आप इन्हें अपनी बालकनी की खिड़की पर भी लगा सकते हैं, जिससे बाहर से भी आपका कमरा सुंदर लगेगा।