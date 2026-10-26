लड्डू और बर्फी का ऐसे बढ़ाएं स्वाद

लड्डू और बर्फी का स्वाद बढ़ाने के लिए इन 5 चीजों का करें इस्तेमाल

लेखन अंजली 07:21 pm Oct 26, 202607:21 pm

क्या है खबर?

त्योहारों का मौसम आते ही हर जगह मिठाइयों की दुकानों पर भीड़ लग जाती है। इस दौरान लोग तरह-तरह के लड्डू और बर्फी खरीदते हैं और इसका आनंद लेते हैं। हालांकि, मधुमेह रोगियों को मिठाइयों का सेवन करने में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि उनमें शक्कर होती है, जो उनके लिए हानिकारक हो सकती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी सामग्रियों के बारे में बताते हैं, जिनका इस्तेमाल लड्डू और बर्फी बनाने में किया जा सकता है।