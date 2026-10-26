लड्डू और बर्फी का स्वाद बढ़ाने के लिए इन 5 चीजों का करें इस्तेमाल
क्या है खबर?
त्योहारों का मौसम आते ही हर जगह मिठाइयों की दुकानों पर भीड़ लग जाती है। इस दौरान लोग तरह-तरह के लड्डू और बर्फी खरीदते हैं और इसका आनंद लेते हैं। हालांकि, मधुमेह रोगियों को मिठाइयों का सेवन करने में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि उनमें शक्कर होती है, जो उनके लिए हानिकारक हो सकती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी सामग्रियों के बारे में बताते हैं, जिनका इस्तेमाल लड्डू और बर्फी बनाने में किया जा सकता है।
#1
गुड़ की चीनी का करें इस्तेमाल
गुड़ की चीनी का इस्तेमाल लड्डू और बर्फी बनाने के लिए किया जा सकता है। यह एक प्राकृतिक मिठास देने वाला पदार्थ है, जो सफेद चीनी की तुलना में कम हानिकारक होता है।
इससे खून में शक्कर का स्तर स्थिर रहता है। गुड़ की चीनी से बने लड्डू और बर्फी में मिठास भी आती है और यह शरीर को जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करता है। इसलिए मधुमेह रोगी गुड़ की चीनी से बनी मिठाइयां खा सकते हैं।
#2
बादाम का पाउडर है अच्छा विकल्प
आमतौर पर लड्डू और बर्फी बनाने के लिए सूखे मेवे का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में अगर आप सूखे मेवे की जगह बादाम का पाउडर इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके लिए काफी अच्छा होगा।
बादाम का पाउडर न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, फाइबर और सेहत के लिए अच्छे फैट्स होते हैं, जो मधुमेह रोगियों के लिए फायदेमंद हैं।
#3
नारियल का बूरा भी है बेहतरीन विकल्प
नारियल का बूरा भी एक बेहतरीन विकल्प है, जिसे लड्डू और बर्फी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नारियल में मौजूद अच्छे फैट्स खून में शक्कर के स्तर को स्थिर रखते हैं और पाचन को बेहतर बनाते हैं।
इसके अतिरिक्त नारियल का बूरा खाने से आपको लंबे समय तक भरे हुए पेट का एहसास होता है, जिससे आप ज्यादा खाने से बच सकते हैं और खून में शक्कर के स्तर को नियंत्रित रख सकते हैं।
#4
खजूर भी है अच्छा विकल्प
खजूर में प्राकृतिक मिठास होती है, जो लड्डू और बर्फी बनाने में इस्तेमाल की जा सकती है। खजूर में फाइबर, विटामिन्स और खनिज होते हैं, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं।
खजूर का इस्तेमाल करने से लड्डू और बर्फी में मिठास भी आती है और यह सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है।
इसके अलावा खजूर का सेवन पाचन को बेहतर बनाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है।
#5
शहद भी कर सकता है मदद
शहद एक ऐसा प्राकृतिक मिठास देने वाला पदार्थ है, जिसका इस्तेमाल करके आप बिना किसी चिंता के लड्डू और बर्फी का आनंद ले सकते हैं।
शहद में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को साफ रखने में मदद करते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं।
शहद का इस्तेमाल करने से लड्डू और बर्फी में मिठास भी आती है और यह सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है।