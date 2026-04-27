गर्मियों के दौरान खाना बनाते समय इन 5 मसालों का करें उपयोग, शरीर को मिलेगी ठंडक

गर्मियों के दौरान शरीर का तापमान बढ़ जाता है और इसका कारण है कि इस मौसम में पसीना अधिक आता है। पसीना आने से शरीर की गर्मी बाहर निकल जाती है, लेकिन अगर आप पसीना न आए तो शरीर का तापमान बढ़ सकता है। हालांकि, कुछ मसाले ऐसे हैं, जो खाने को स्वादिष्ट बनाने के साथ-साथ शरीर को ठंडक भी दे सकते हैं। आइए जानते हैं कि गर्मियों के दौरान खाना बनाने के लिए कौन-कौन से मसाले अच्छे होते हैं।

#1 सौंफ का उपयोग सौंफ का सेवन शरीर को ठंडक देने के साथ-साथ कई सेहत से जुड़े फायदे भी दे सकता है। इसका कारण है कि इसमें सूजन कम करने वाले, शरीर को साफ करने वाले और शरीर की रक्षा करने वाले गुण होते हैं। आप चाहें तो सौंफ को कच्चा चबा सकते हैं या फिर इसका उपयोग खाने में कर सकते हैं। गर्मियों के दौरान सौंफ की चाय भी पी सकते हैं। इससे शरीर को ठंडक मिलती है।

#2 इलायची का सेवन इलायची का उपयोग खाने को खुशबूदार बनाने के साथ-साथ शरीर को ठंडक देने में मदद कर सकता है। गर्मियों के दौरान कई लोग इलायची का सेवन मुंह की दुर्गंध को दूर करने के लिए भी करते हैं। इसके अलावा इलायची का सेवन पाचन क्रिया के लिए भी फायदेमंद होता है। आप चाहें तो गर्मियों में इलायची की ठंडी चाय भी बना सकते हैं, जिससे सुकून मिलता है।

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#3 धनिया का महत्व धनिया शरीर को ठंडक देने के साथ-साथ कई पोषक तत्व भी प्रदान कर सकता है। इसमें कई तरह के विटामिन्स और शरीर को साफ करने वाले गुण होते हैं। आप चाहें तो धनिये की चटनी बना सकते हैं या फिर सब्जियों में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त धनिये की चाय भी पी सकते हैं, जो शरीर को ठंडक देती है।

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#4 काली मिर्च का उपयोग काली मिर्च का उपयोग सिर्फ खाने को मसालेदार बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि शरीर को ठंडक देने के लिए भी किया जा सकता है। इसमें सूजन कम करने वाले, शरीर की रक्षा करने वाले और शरीर को साफ करने वाले गुण होते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। काली मिर्च का सेवन शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है और यह पाचन के लिए भी फायदेमंद होती है।