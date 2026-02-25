होली पर त्वचा और बालों को बचाने के लिए इन 5 तेलों का करें इस्तेमाल

होली रंगों का त्योहार है, लेकिन रंगों के साथ खेलते समय त्वचा और बालों को काफी नुकसान होता है, खासकर जब होली के रंग त्वचा पर चढ़ जाते हैं तो उन्हें साफ करने में काफी समय लग जाता है। इसके अलावा रंगों के कारण त्वचा की चमक भी खो जाती है। इसी तरह बालों में भी रूखेपन और बेजानपन की समस्या देखने को मिल सकती है। आइए जानते हैं कि होली से पहले किन-किन तेलों का इस्तेमाल करना चाहिए।

#1 गुनगुने सरसों के तेल का करें इस्तेमाल सरसों का तेल विटामिन-E से भरपूर होता है, जो त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद है। यह तेल त्वचा को रंगों से होने वाले नुकसान से बचाने के साथ-साथ बालों को भी मजबूती दे सकता है। लाभ के लिए सरसों के तेल को हल्का गर्म करें और फिर इसे पूरे शरीर और सिर की मालिश करें। अब आधे घंटे के बाद नहाने से पहले बालों में भी हल्का-सा सरसों का तेल लगाएं।

#2 नारियल का तेल लगाएं नारियल का तेल एक ऐसा खास तेल है, जो त्वचा और बालों को नमी देने के साथ-साथ होली के रंगों से होने वाले नुकसान से भी बचा सकता है। लाभ के लिए सबसे पहले थोड़े-से नारियल के तेल को हल्का गर्म करें, फिर इसे पूरे शरीर और सिर की मालिश करें। इसके बाद 30 से 45 मिनट तक प्रतीक्षा करें, फिर ठंडे पानी से नहा लें।

Advertisement

#3 जैतून का तेल भी है फायदेमंद जैतून का तेल विटामिन-A, विटामिन-D और ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होता है, जो त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद हैं। यह तेल त्वचा को रंगों से होने वाले नुकसान से बचाने के साथ-साथ बालों को भी मजबूती दे सकता है। लाभ के लिए जैतून के तेल को हल्का गर्म करें, फिर इसे पूरे शरीर और सिर की मालिश करें। अब 30 से 45 मिनट तक प्रतीक्षा करें, फिर ठंडे पानी से नहा लें।

Advertisement

#4 बादाम का तेल भी है अच्छा विकल्प बादाम का तेल एंटी-ऑक्सीडेंट्स और जरूरी फैटी एसिड से भरपूर होता है, जो त्वचा और बालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह तेल त्वचा को रंगों से होने वाले नुकसान से बचाने के साथ-साथ बालों को भी मजबूती दे सकता है। लाभ के लिए बादाम के तेल को हल्का गर्म करें, फिर इसे पूरे शरीर और सिर की मालिश करें। इसके बाद 30 से 45 मिनट तक प्रतीक्षा करें, फिर ठंडे पानी से नहा लें।