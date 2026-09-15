बागवानी करते समय इन 5 प्राकृतिक तरीकों से करें कीट नियंत्रण, मिलेगा लाभ
क्या है खबर?
बागवानी एक सुखद अनुभव हो सकता है, लेकिन इससे जुड़ी कुछ चुनौतियां जैसे कीटों का प्रकोप काफी परेशान कर सकती हैं, खासकर जब बात रसायन मुक्त खेती की हो तो कीटों पर काबू पाना एक बड़ी चुनौती बन जाती है। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे प्राकृतिक उपाय बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप अपने बागान को कीटों से बचा सकते हैं और स्वस्थ रख सकते हैं। आइए इन उपायों के बारे में जानें।
#1
नीम का तेल
नीम का तेल एक प्राकृतिक उपाय है जो कीड़ों को दूर रखता है। यह पौधों को कीड़ों से बचाने के साथ-साथ फफूंद और बैक्टीरिया को भी दूर रखता है।
इसे उपयोग करने के लिए 5-10 मिलीलीटर नीम के तेल को 1 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे बोतल में डालें। अब इसे अच्छी तरह से हिलाकर मिश्रण तैयार कर लें। इसके बाद इस मिश्रण को प्रभावित हिस्से पर छिड़कें।
यह उपाय कीटों से निपटने में मददगार साबित हो सकता है।
#2
बेकिंग सोडा
बेकिंग सोडा भी एक असरदार उपाय हो सकता है, जो फफूंद और बैक्टीरिया को दूर रखने में मदद करता है।
इसके लिए 1 चम्मच बेकिंग सोडा को 2 कप पानी में मिलाकर स्प्रे बोतल में डालें और अच्छे से हिलाकर मिश्रण तैयार कर लें। अब इसे पौधों पर छिड़कें।
इससे न केवल पौधे सुरक्षित रहेंगे बल्कि उनका विकास भी बेहतर होगा। यह उपाय बागवानी के लिए बेहद उपयोगी है।
#3
सिरका
सिरका भी एक प्राकृतिक उपाय हो सकता है, जो पौधों को कीड़ों से बचाने में मदद करता है।
इसके लिए 1 चम्मच सिरका को 1 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे बोतल में डालें और अच्छे से हिलाकर मिश्रण तैयार कर लें। अब इस मिश्रण को प्रभावित हिस्से पर छिड़कें।
इससे न केवल पौधे सुरक्षित रहेंगे बल्कि उनका विकास भी बेहतर होगा। सिरका का यह उपयोग बागवानी में खासा प्रभावी है।
#4
नींबू का रस
नींबू का रस भी एक असरदार उपाय हो सकता है, जो पौधों को कीड़ों से बचाने में मदद करता है।
इसके लिए आधे नींबू का रस निकालकर उसे पानी में मिलाएं और स्प्रे बोतल में डालें। इस मिश्रण को प्रभावित हिस्से पर छिड़कें।
नींबू का रस पौधों को ताजगी देता है और उन्हें स्वस्थ रखता है। यह उपाय बागवानी के लिए फायदेमंद हो सकता है।
#5
लहसुन का पेस्ट
लहसुन का पेस्ट भी एक असरदार उपाय हो सकता है, जो बैक्टीरिया और फफूंद को दूर रखने में मदद करता है।
इसके लिए कुछ लहसुन की कलियों को पीसकर पानी में मिलाएं और स्प्रे बोतल में डालें। इस मिश्रण को प्रभावित हिस्से पर छिड़कें।
इन सभी प्राकृतिक उपायों को अपनाकर आप अपने बागान को स्वस्थ रख सकते हैं और उसे कीटों से बचा सकते हैं।