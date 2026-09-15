बागवानी के दौरान ऐसे करें कीट नियंत्रण

बागवानी करते समय इन 5 प्राकृतिक तरीकों से करें कीट नियंत्रण, मिलेगा लाभ

लेखन अंजली 10:41 am Sep 15, 202610:41 am

क्या है खबर?

बागवानी एक सुखद अनुभव हो सकता है, लेकिन इससे जुड़ी कुछ चुनौतियां जैसे कीटों का प्रकोप काफी परेशान कर सकती हैं, खासकर जब बात रसायन मुक्त खेती की हो तो कीटों पर काबू पाना एक बड़ी चुनौती बन जाती है। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे प्राकृतिक उपाय बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप अपने बागान को कीटों से बचा सकते हैं और स्वस्थ रख सकते हैं। आइए इन उपायों के बारे में जानें।