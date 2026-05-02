रखे-रखे सूख गई हैं नेल पॉलिश, उन्हें दोबारा इस्तेमाल करने के लिए अपनाएं ये ट्रिक्स

नेल पॉलिश न केवल नाखूनों को सजाने का काम करती है, बल्कि यह उन्हें मजबूत और स्वस्थ भी रखती है। कई बार नेल पॉलिश रखे-रखे सूख जाती है और बेहद गाढ़ी हो जाती है। ऐसे में वह इस्तेमाल नहीं हो पाती और फेंक दी जाती है। महिलाएं सोचती हैं कि इस सूखी हुई नेल पॉलिश का क्या किया जाए? आइए आज हम आपको सूखी हुई नेल पॉलिश को दोबारा इस्तेमाल करने के तरीके बताते हैं।

#1 पतला करने का तरीका अगर आपकी नेल पॉलिश सूख गई है तो उसे पतला करने के लिए नेल पॉलिश रिमूवर का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके लिए इसकी कुछ बूंदें नेल पॉलिश की बोतल में डालकर अच्छी तरह से हिलाएं। इससे आपकी नेल पॉलिश फिर से इस्तेमाल लायक हो जाएगी। यह तरीका न केवल आपकी नेल पॉलिश को वापस जीवनदान देगा, बल्कि उसे लंबे समय तक टिकाऊ भी बनाएगा। इस तरह आप अपनी पसंदीदा नेल पॉलिश को फिर से इस्तेमाल कर सकती हैं।

#2 गर्मी देने वाले पैड इस्तेमाल करें नेल पॉलिश को दोबारा इस्तेमाल करने का एक और तरीका है उसे हल्का गर्म करना। इसके लिए एक गर्मी देने वाला पैड लें और उसमें अपनी सूखी हुई नेल पॉलिश की बोतल को कुछ सेकंड के लिए रखें। इससे नेल पॉलिश का गाढ़ापन कम हो जाएगा और वह आसानी से नाखूनों पर लग जाएगी। यह तरीका न केवल आपकी नेल पॉलिश को वापस लिक्विड स्थिरता दे देगा, बल्कि उसे लंबे समय तक टिकाऊ भी बनाएगा।

Advertisement

#3 छोटे डिब्बे में डालें अगर आपकी नेल पॉलिश की बोतल बहुत बड़ी है तो उसे छोटे डिब्बों में डाल सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले अपनी सूखी हुई नेल पॉलिश को छोटे डिब्बों में डालें और ऊपर से थोड़ी मात्रा में नेल पॉलिश रिमूवर डाल दें। इससे आपकी नेल पॉलिश फिर से इस्तेमाल लायक हो जाएगी और आप आसानी से इसे लगा सकेंगी। आप इस दौरान अलग-अलग रंग मिलाकर नए शेड भी बना सकती हैं।

Advertisement

#4 बालों के स्प्रे का उपयोग करें अगर आपकी नेल पॉलिश सूख गई है तो उसे बालों के स्प्रे से भी नया बनाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले अपनी सूखी हुई नेल पॉलिश को हल्का-सा हिलाएं, ताकि उसमें हवा मिल जाए। इसके बाद इसमें थोड़ी मात्रा में बालों वाला स्प्रे डाल दें और अच्छी तरह हिला लें। फिर आप उसे अपने नाखूनों पर लगाएं। इससे आपकी नेल पॉलिश न केवल जल्दी सूखेगी, बल्कि लंबे समय तक टिकाऊ भी रहेगी।